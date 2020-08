Windows 10, l'ultimo aggiornamento sta creando problemi: cosa succede

Immancabili come in ogni aggiornamento importante di Windows 10, arrivano le prime segnalazioni di problemi dopo l’update di sicurezza rilasciato martedì 11 agosto. A darne notizia è il sito thewincentral.com che ha raccolto i commenti degli utenti direttamente dal forum ufficiale di Microsoft. Gli aggiornamenti che creano problemi sono il KB4566782, il Patch Tuesday di agosto per il sistema operativo di Windows 10 May Update e il KB4565351, la versione di Windows 10 aggiornata all’ultimo update dello scorso anno.

Anche se i codici identificativi dell’update sono differenti, in entrambi i casi si tratta dell’aggiornamento di sicurezza che ha risolto 120 vulnerabilità, tra cui due molto gravi e in grado di mettere in pericolo i dati degli utenti. Ma quali sono i problemi segnalati dagli utenti? In molti parlano dell’impossibilità di installare l’aggiornamento. Il computer scarica in automatico l’update, prova a installarlo, ma si blocca mostrando un codice errore sullo schermo. Il procedimento continua all’infinito fino a quando il PC non si spegne perché la batteria è scarica. Altri utenti, invece, segnalano problemi con il riconoscimento della webcam e il riconoscimento vocale.

Windows 10, perché l’ultimo aggiornamento di sicurezza non si installa

Come capita ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato il suo aggiornamento di sicurezza per Windows 10. Update molto importante, non solo perché risolvere 120 vulnerabilità, ma perché sono stati scoperti alcuni bug critici che potevano essere sfruttati dagli hacker per prendere il controllo del PC. Per questo motivo l’installazione del Patch Tuesday di agosto 2020 non solo è fortemente consigliata, ma la si può ritenere quasi obbligatoria.

Diciamo quasi perché nelle ultime ore sono emersi dei problemi a coloro che hanno tentato di installare l’aggiornamento sul PC. Problemi non di poco conto, dato che in molti non riescono a completare l’installazione dell’update e restano con il PC bloccato. Le testimonianze arrivano direttamente dal forum di Microsoft, dove molti utenti hanno pubblicato le testimonianze con i loro problemi.

Cosa succede di preciso? In alcuni casi gli utenti non riescono a completare l’installazione: a un certo punto viene mostrato un codice errore sullo schermo e il PC ricomincia da zero. Nel caso dei portatili fino a quando la batteria non si scarica. In altri casi, invece, l’installazione dell’aggiornamento entra in conflitto con alcune funzionalità o strumenti del PC: alcune persone segnalano che il computer non è più in grado di riconoscere la webcam oppure il riconoscimento facciale.

Cosa fare con l’aggiornamento? Il consiglio è di installarlo per proteggere il PC dalle vulnerabilità fixate dagli sviluppatori di Microsoft, ma se avete paura di incorrere in qualcuno di questi problemi, potete aspettare qualche giorno in attesa di un update ulteriore da parte dell’azienda di Redmond.