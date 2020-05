Windows 10, arriva una funzionalità molto attesa dagli utenti: quale è

Microsoft ha annunciato uno stop momentaneo per gli aggiornamenti di Windows 10 a causa del Covid-19: verranno rilasciati solo gli update ritenuti fondamentali e quelli per la sicurezza. Tutti gli aggiornamenti secondari e non obbligatori a cui Windows 10 ci ha oramai abituato sono stati bloccati e rimandati a data da destinarsi. Non si sono fermati, però, gli aggiornamenti per coloro che sono iscritti al Fast Ring, il programma per testare in anteprima le nuove funzioni sviluppate da Microsoft per il sistema operativo.

Nella maggior parte dei casi si tratta di strumenti e novità che dopo pochi mesi arrivano anche nella versione stabile del sistema operativo. L’ultima versione rilasciata nel Fast Ring è la Preview Build 19619.1000 e porta su Windows 10 due novità che saranno molto apprezzate dagli utenti: uno strumento per restare informati sul Covid-19, con tutti i dati aggiornati in tempo reale, e la possibilità di gestire la musica in riproduzione sullo smartphone tramite il computer grazie all’app Il tuo Telefono. Ecco tutte le novità dell’ultimo aggiornamento di Windows 10.

Windows 10, arriva la sezione per il Covid-19

Microsoft porta anche all’interno del menù di Windows 10 la sezione presente su Bing dedicata al Covid-19. Si tratta di una mappa interattiva simile a quella realizzata dalla Hopkins University con i dati aggiornati in tempo reale sui contagi e sulla diffusione della pandemia. Ma non solo. Oltre alla mappa è presente anche un feed con le notizie per restare sempre informati. Per poter accedere a questa nuova sezione basta premere sulla barra di ricerca di Windows 10 e apparirà immediatamente.

Windows 10, come gestire la musica in riproduzione sullo smartphone sul PC

Per chi non lo sapesse, esiste un’applicazione per Windows 10 che permette di gestire le notifiche che arrivano sullo smartphone. Si chiama Il tuo Telefono e può essere scaricata gratuitamente dal Microsoft Store (affinché funzioni correttamente è necessario scaricarla anche sullo smartphone e collegare i due dispositivi). Microsoft punta molto su questo programma e sta investendo tempo e risorse per affinarla sempre di più. Nell’ultimo aggiornamento di Windows 10 arriva un nuovo strumento che renderà ancora più utile Il tuo Telefono: gli utenti possono gestire la riproduzione della musica sullo smartphone direttamente dal PC.

Farlo è molto semplice: basta avviare Il tuo Telefono e in basso sarà presente il widget della riproduzione musicale (varia a seconda dell’app utilizzata per ascoltare la musica). Basta cliccare con il mouse per cambiare brano o artista. Lo strumento è compatibile con uno smartphone Android 7.0 e un iPhone con installato una delle versioni più recenti di iOS.