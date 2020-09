Windows 10, bloccato l'aggiornamento su alcuni PC: quali sono

Dopo la segnalazione di problemi di compatibilità di alcuni dispositivi con l’ultimo aggiornamento di Windows 10, Microsoft l’ha bloccato per alcuni PC. Il problema riguarda i modem LTE, che non riescono a riconnettersi a internet dopo che il computer si riavvia dalla sospensione.

In particolare, il problema riguarda alcuni modem LTE ne si è presentato dopo l’installazione dell’aggiornamento di Windows 10 versione 2004. Si tratta di un malfunzionamento analogo a quello già riscontrato in passato con le versioni 1903 e 1909 di Windows 10 rilasciate all’inizio del 2020. Anche in quel caso, dopo l’installazione dell’aggiornamento i computer non riuscivano più a connettersi a internet. Per questo motivo, Microsoft ha deciso di impostare un blocco dell’aggiornamento fino a quando il problema non sarà risolto e la correzione ufficiale dovrebbe arrivare entro settembre.

Windows 10, Microsoft blocca l’aggiornamento

Ad annunciare il problema di compatibilità per la versione 2004 dell’aggiornamento di Windows 10 è stata la stessa Microsoft. Nella nota spiega che dopo il risveglio del PC dallo stato di sospensione o ibernazione, alcuni modem WWAN LTE potrebbero non riuscire a connettersi a internet.

Microsoft ha quindi deciso di applicare un blocco di compatibilità sui PC Windows 10 con i driver dei modem WWAN LTE interessati. Se gli utenti che hanno questo tipo di modem riscontrano il problema, la soluzione offerta dalla società è quella di provare a impostare la modalità aereo e poi disattivarla. Con questo passaggio, la connettività dovrebbe venire ripristinata.

Prima di scaricare l’aggiornamento, il consiglio di Microsoft è quello di verificare il proprio modem e la compatibilità con la versione 2004. Nel caso in cui il dispositivo rientrasse tra quelli a rischio di malfunzionamento, è necessario disattivare gli aggiornamenti automatici di Windows 10 e di attendere fino a quando il blocco non verrà rimosso.