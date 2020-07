Windows 10: cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Si chiama KB4559004, è stato rilasciato ieri e segna il ritorno di Microsoft agli update mensili non di sicurezza, interrotti negli scorsi mesi a causa dell’emergenza Covid-19. Si tratta di un aggiornamento facoltativo per Windows 10, rilasciato il 21 luglio, che porta il sistema operativo alla Build 17763.1369.

Secondo Microsoft il KB4559004 risolve molti dei problemi apparsi recentemente su Windows 10 versione 1809, Windows Server versione 1809, e su tutte le versioni di Windows Server 2019. In particolare, gli errori di Esplora file e un problema di connettività sui dispositivi con modem LTE, venuti fuori dopo l’aggiornamento cumulativo KB4556799 (il cosiddetto Patch Tuesday di maggio 2020). Risolti anche alcuni problemi della webcam e altri problemi minori di Microsoft Family Safety, un tool di monitoraggio dell’uso dei dispositivi elettronici finalizzato anche a limitare la dipendenza da schermo dei ragazzi.

Windows 10 KB4559004: i problemi risolti

Tra i bug precedenti che vengono risolti con il nuovo aggiornamento di Windows 10 c’è un problema che potrebbe causare l’interruzione del funzionamento della lente di ingrandimento in Microsoft Excel in determinati scenari (nei casi peggiori Excel potrebbe anche smettere di funzionare). Viene aggiornato Esplora file per consentire all’utente di eliminare le vecchie ricerche dalla casella di ricerca in alto a destra e per evitare che smetta di funzionare quando si sfogliano directory di immagini in alcuni formati, come il Raw.

Il KB4559004 risolve anche un problema che impedisce al sistema di riconoscere la fotocamera e usarla per lo sblocco facciale con Windows Hello, e un altro problema che potrebbe impedire a un dispositivo Windows 10 di collegarsi a Internet quando si utilizza un modem LTE WWAN (wireless wide area network). In quest’ultimo caso è impossibile collegarsi anche se l’indicatore sulla barra del menu Start dice che non ci sono problemi di connessione.

Windows 10 KB4559004: conviene installarlo?

Microsoft, come al solito, afferma che non ci sono problemi noti derivanti dall’installazione di questo update non di sicurezza. Tuttavia, vista la storia recente (e anche quella ormai non più recente) degli update di Windows e visto che il KB4559004 non risolve alcun problema di sicurezza del sistema operativo, chi non sta sperimentando nessuno dei bug che l’update va a correggere può senza problemi scegliere di non aggiornare Windows 10.