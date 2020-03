Windows 10, nuovi problemi con l'ultimo aggiornamento

9 Marzo 2020 - Doveva “risolvere tutti i problemi” causati dai precedenti aggiornamenti di Windows 10, ma ne sta creando una marea di nuovi. E Microsoft non ha potuto fare altro che ammetterli, invitando gli utenti a disinstallare l’update. Stiamo parlando dell‘aggiornamento KB4535996, rilasciato a fine febbraio 2020.

L’aggiornamento in questione è stato rilasciato come “facoltativo” per risolvere oltre 50 problemi diversi saltati fuori nei mesi precedenti a causa di altri aggiornamenti del sistema operativo. Tra i problemi da risolvere, ed effettivamente risolti (almeno sulla maggior parte dei PC sui quali è stato installato il KB4535996), c’erano quelli relativi al blocco improvviso e ingiustificato della funzionalità di ricerca all’interno del menu Start e di Esplora File. Sembrerebbe che la maggior parte dei problemi di questo tipo sia sparita, ma ad un costo altissimo: blocchi improvvisi del sistema, crash ingiustificati, impossibilità di usare persino il task manager e, nei casi più gravi, persino di fare il login.

Aggiornamento Windows 10 KB4535996: tutti i problemi riscontrati

Il problema più frequente, e tutto sommato meno grave, derivante dall’installazione dell’update KB4535996 è un forte rallentamento dell’avvio del sistema operativo. A volte il sistema non riesce a partire nemmeno, e continua a riavviarsi più volte prima di riuscirci. Altri utenti lamentano continui crash del sistema, con schermate blu o semplicemente con app che si bloccano una dopo l’altra. Il problema, in questo caso, è che si blocca pure il Task Manager, cioè l’app che solitamente si usa per “stroncare” le altre applicazioni che si sono bloccate. L’unica soluzione, in questo caso, è spegnere il computer dal pulsante fisico. Poi ci sono i problemi derivanti dal blocco/crash dell’applicazione SignTool.exe con conseguente errore 1073741502. SignTool.exe è lo strumento per gli amministratori di Windows 10 che serve per verificare, da linea di comando, la firma digitale dei file.

Problemi Aggiornamento Windows 10 KB4535996: come risolverli

Microsoft è stata chiara: ha ammesso tutti questi problemi (segno che è stata bombardata dalle segnalazioni degli utenti) e ha dichiarato, come al solito, che sta lavorando per risolverli. Nel frattempo, la soluzione è solo una: disinstallare l’aggiornamento KB4535996 da Windows Update. Basta aprire lo strumento per gli aggiornamenti e poi andare su Visualizza cronologia degli aggiornamenti > Disinstallare aggiornamenti e cercare il KB4535996, per poi rimuoverlo e riavviare il PC.