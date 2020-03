Windows 10, nuovi problemi con gli aggiornamenti: cosa succede

3 Marzo 2020 - Doveva essere l’aggiornamento che risolveva tutti i problemi di Windows 10, ma in realtà ne ha causati di nuovi. La scorsa settimana vi avevamo raccontato del rilascio da parte di Microsoft dell’aggiornamento KB4535996, un update opzionale che prometteva di eliminari tutti i malfunzionamenti riscontrati dagli utenti nell’ultimo mese, dall’impossibilità di utilizzare la funzione “Ricerca” ai malfunzionamenti delle stampanti.

Purtroppo l’aggiornamento non è esente da problemi. Anzi. Molti utenti segnalano difficoltà fin dall’installazione dell’update con l’apparizione sullo schermo di codici errori 0x800f0922 e 0x80070003 che bloccano il PC. In altri casi appare la “schermata blu della morte” che rende impossibile l’utilizzo del computer e che obbliga gli utenti a riavviare il dispositivo. I più fortunati sono coloro che segnalano solamente blocchi improvvisi oppure l’audio compromesso. Come risolvere questi problemi? Molto semplicemente disinstallando l’aggiornamento KB4535996 dal computer tramite Windows Update. In attesa che Microsoft rilascia un nuovo update che andrà a risolvere i nuovi problemi riscontrati dagli utenti.

Windows 10, tutti i problemi dell’aggiornamento KB4535996

Doveva essere l’aggiornamento definitivo, quello che risolveva tutti i problemi riscontrati dagli utenti negli ultimi mesi. E invece si tratta di un altro buco nell’acqua. Microsoft sta vivendo un periodo un po’ complicato con Windows 10, soprattutto sotto il punto di vista degli aggiornamenti. Da oramai un paio di mesi, ogni volta che viene rilasciato un update per migliorare le prestazioni o la sicurezza del sistema operativo, gli utenti segnalano l’inizio di problemi che compromettono l’utilizzo quotidiano del PC.

L’aggiornamento KB4535996 è stato lanciato con la promessa di risolvere molti dei malfunzionamenti avuti dagli utenti, dall’errore che impedisce di inviare documenti alla stampante fino al consumo anomalo della batteria in alcuni portatili messi in standby. Nella pagina web sul sito di Microsoft dedicata all’aggiornamento si parla di circa una cinquantina di errori corretti con l’update.

Se da un lato sono stati corretti degli errori, dall’altro se ne sono creati di nuovi. In queste ore, infatti, molti utenti che hanno installato l’update stanno segnalando di avere grossi problemi nell’utilizzo del PC. Codici errore durante l’installazione dell’aggiornamento, schermata blu della morte che di fatto obbliga a riavviare il PC, rallentamenti e blocchi improvvisi, qualità dell’audio compromessa. Una nuova sequela di malfunzionamenti che molto probabilmente obbligherà Microsoft a rilasciare una nuova patch nei prossimi giorni o settimane.

Come risolvere i problemi dell’aggiornamento KB4535996

Fortunatamente esiste un modo abbastanza semplice per tornare a utilizzare il PC senza avere troppi problemi: disinstallare l’aggiornamento KB4535996. Essendo un update non obbligatorio, lo si può eliminare dal PC senza pensarci troppo.

Per farlo bisogna aprire Windows Update tramite la funzione Ricerca e dalla lista degli aggiornamenti selezionare quello denominato “2020-02 Aggiornamento cumulativo per Windows 10 Versione 1909 per sistemi basati su x64 (KB4535996)“. A questo punto premete su disinstalla e l’update verrà rimosso. In attesa che Microsoft rilasci un nuovo aggiornamento.