Perché il PC non installa gli aggiornamenti di Windows 10

Il May Update 2020, cioè il primo grande aggiornamento semestrale di Windows 10 del 2020, è disponibile ormai da diverse settimane ma molti utenti non riescono a installarlo. Abbondano, infatti, le segnalazioni in merito su Reddit e sul forum ufficiale di supporto di Microsoft.

Gli utenti affermano di aver provato a installare l’update, ma di aver ricevuto un messaggio di errore: “Questo PC non può essere aggiornato a Windows 10. Le impostazioni del tuo PC non sono ancora supportate su questa versione di Windows 10. Microsoft sta lavorando per supportare presto le tue impostazioni. Non è necessaria alcuna azione. Windows Update offrirà automaticamente questa versione di Windows 10 quando queste impostazioni saranno supportate“. Un messaggio che non offre molte indicazioni sul perché non si può aggiornare Windows 10, tanto è vero che gli utenti si sono riversati online per cercare risposte, è che ricorda molto da vicino il messaggio “Il tuo dispositivo non è pronto” che molti utenti hanno ricevuto a fine maggio.

Windows 10 non si aggiorna: che sta succedendo

Dai messaggi pubblicati dagli utenti sembrerebbe che questo problema riguardi diversi tipi di configurazioni, con varie versioni precedenti di Windows: 1809, 1903 e 1909. Un utente di Reddit afferma di aver ricevuto il messaggio dopo aver provato a passare da una precedente versione Home di Windows 10 alla versione 2004 (cioè appunto quella con il May Update) di Windows 10 Pro. Altri utenti hanno avuto problemi pur restando nella versione Home. Il problema sembra più frequente se si prova ad aggiornare Windows tramite Windows Update: il 30% dei tentativi non andrebbe a buon fine.

Come sbloccare l’aggiornamento al May Update 2020

Sul forum ufficiale di Microsoft una dipendente dell’azienda ha fornito qualche spiegazione in più: il messaggio potrebbe apparire in caso di vari problemi di incompatibilità hardware. Per risolverlo, quindi, il primo passo è quello di aggiornare tutti i driver delle componenti e delle periferiche del PC alle rispettive ultime versioni.

Poi bisogna andare su Impostazioni > Aggiornamenti e sicurezza > Sicurezza di Windows > Apri Sicurezza di Windows > Sicurezza dispositivi > Isolamento Core. Qui bisogna disattivare l’isolamento del Core e, subito dopo, riprovare a fare l’aggiornamento a Windows 10 May Update. Secondo Microsoft nella maggior parte dei casi questa manovra basta a sbloccare l’aggiornamento.