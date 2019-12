Windows, addio all'antivirus gratis da gennaio 2020

10 Dicembre 2019 - Manca poco più di un mese al 14 gennaio 2020, data scelta da Microsoft per la fine del supporto ufficiale al sistema operativo Windows 7, nato nel lontanissimo 2009. E oggi c’è un motivo in più per aggiornare Win 7 ad un sistema operativo più recente: la fine dell’antivirus gratuito.

Con Windows 7, infatti, Microsoft lanciò anche il software “Microsoft Security Essentials” (MSE), una suite di sicurezza molto basic, che infatti era affiancata da Windows Defender. All’epoca, quindi, i due strumenti (l’antivirus e l’anti-spyware) erano separati e lavoravano insieme per garantire la sicurezza minima ed essenziale. Solo con Windows 8.1, infatti, MSE è stato integrato in Defender ed è oggi uno strumento unico. Ora, con la fine del supporto a Windows 7, finiscono anche gli update di sicurezza e, purtroppo, anche quelli di Microsoft Security Essential. Secondo quanto affermato dalla stessa Microsoft, infatti, MSE seguirà lo stesso ciclo di vita di Win 7.

Stop a MSE, ma non a Defender

In un articolo del suo supporto online Microsoft, rispondendo a una domanda specifica in merito, afferma chiaramente: “No, il tuo computer con Windows 7 non sarà più protetto da MSE dopo il 14 gennaio 2020. MSE è una soluzione solo per Windows 7 e segue le stesse date per la fine del supporto“. Chiaramente, quindi, gli utenti di Windows 7 si troveranno da metà gennaio in poi con una protezione dai malware “dimezzata“. Per non parlare del fatto che non riceveranno più patch di sicurezza per tappare eventuali falle del sistema operativo scoperte dopo il 14 gennaio.

Windows 7: basterà cambiare antivirus?

In molti, a questo punto, penseranno che basterà cambiare antivirus e sceglierne uno dei tanti sul mercato per risolvere questo problema. La risposta, purtroppo, è “NI“: l’antivirus commerciale, infatti, potrà proteggere dai tanti malware grazie al fatto che avrà definizioni dei virus aggiornate ancora per diverso tempo, ma non potrà tappare le falle alla sicurezza di Windows 7. Un compito che, naturalmente, solo Microsoft potrebbe portare a termine. Ma Microsoft, lo ribadiamo per l’ennesima volta, smetterà di rilasciare update di sicurezza a partire dal 14 gennaio. Per gli utenti di Windows 7, quindi, è veramente ora di cambiare sistema operativo con uno più recente.