Winter Palace, la serie Netflix ambientata sulle Alpi

Fonte foto: RTS/Netflix

Si intitola Winter Palace la prima coproduzione tra RTS (cioè Radio Télévision Suisse, Radio Televisione Svizzera) e Netflix. La serie, come si legge in una nota stampa di RTS, sarà composta da otto episodi da 45 minuti ciascuno e sarà un period drama che porterà il pubblico «in un viaggio alla fine del XIX secolo, quando fu inventato il turismo invernale da un albergatore svizzero e da un artista inglese». La storia è ambientata sulle Alpi svizzere e proprio qui si svolgeranno le riprese, che inizieranno a ottobre 2023 e proseguiranno fino a marzo 2024.

Cosa sappiamo di Winter Palace: anticipazioni

La produzione di questa nuova serie è stata annunciata a inizio settembre. Winter Palace è sviluppata da RTS, Point Prod e Oble Studios; il progetto può inoltre contare sulla direzione della sceneggiatrice britannica Lindsay Shapero e sulla regia di Pierre Monnard.

RTS, si legge sempre nella nota stampa, da tempo aveva in mente di raccontare la storia della nascita del turismo invernale in Svizzera e sulle Alpi e l’intenzione ha potuto finalmente concretizzarsi grazie al sostegno di Netflix.

Il dramma storico sarà girato in inglese e in francese e sarà caratterizzato da un buon bilanciamento tra ancoraggio locale, grazie alla presenza di RTS, e influenza internazionale, grazie a Netflix che distribuirà le puntate al suo pubblico in tutto il mondo.

Trama e cast di Winter Palace

Al momento il cast di Winter Palace è ancora in fase di definizione e non ci sono molti dettagli a riguardo. A quanto pare i casting sono ancora in corso in Svizzera, Francia e Regno Unito. Più informazioni sono invece disponibili sulla trama della serie, che sarà ambientata sulle Alpi svizzere nel 1899 ed è ispirata a una storia realmente accaduta.

Il protagonista è l’albergatore svizzero André Morel, che ha un sogno decisamente ambizioso e innovativo per l’epoca: gestire un hotel a cinque stelle che rimanga aperto per tutta la stagione invernale. Per riuscirci, Morel convince il ricco aristocratico Lord Fairfax a entrare in affari con lui.

Nei fatti, però, gestire l’hotel durante la stagione invernale è più difficile di quello che potrebbe sembrare. La colpa è soprattutto delle condizioni meteorologiche estreme, del personale un po’ rozzo e ribelle e delle assurde richieste della clientela più esigente. La fiction «oltre al sontuoso dramma d’epoca», dice RTS, racconterà anche «storie avvincenti di donne e uomini pieni di desideri, aspirazioni, ambizioni e amori nascosti».

Quando esce Winter Palace

La serie Winter Palace sarà trasmessa alla fine del 2024 in tv in esclusiva su RTS 1 e Play Suisse, per il pubblico svizzero. Solo in seguito le puntate saranno disponibili in streaming su Netflix per gli abbonati di tutto il mondo. La data esatta del debutto non è ancora stata annunciata.