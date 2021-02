Without Remorse: il nuovo film di Stefano Sollima arriva su Prime Video

Continua la collaborazione tra gli Amazon Studios e Outlier Society di Michael B. Jordan: insieme collaboreranno su progetti di alto livello che verranno poi distribuiti sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Ma l’accordo non si limita alle produzioni audio-video: si lavora a nuovi servizi e prodotti legati al settore Amazon fashion, Audible e Music. Durante il Superbowl è andato in onda lo spot di Alexa, dove l’interprete è proprio da Michael B. Jordan. Insomma, si apre un nuovo capitolo per il marketplace, e questo avrà conseguenze su tutti i servizi in abbonamento. Tra i primi lavori in programma c’è Tom Clancy’s Without Remorse, film prodotto e interpretato da Michael B. Jordan. La regia è affidata al talento italiano Stefano Sollima, che ha già lavorato a numerosi progetti di successo, dalla serie Gomorra, fino alle pellicole Romanzo criminale, Suburra e ACAB – All Cops Are Bastards.

Tom Clancy’s Without Remorse: trama

La pellicola racconta le origini di John Clark, ovvero il Sr. Chief John Kelly, uno dei personaggi più famosi nati dalla penna di Tom Clancy. Appartiene alle forze speciali della Navy Seal e nel film è spinto dal senso di giustizia dopo l’omicidio della moglie incinta. La sua famiglia viene sterminata da una squadra di soldati russi, mentre lui è coinvolto in un’operazione segreta.

A quel punto, John, insieme alla sua collega dei Navy Seal e un agente della CIA decide di andare a fondo alla questione e scopre l’esistenza di una cospirazione internazionale che potrebbe dare inizio ad una guerra tra Russia e Stati Uniti. Il protagonista deve quindi trovare un equilibrio tra la sua sete di vendetta e il bisogno di gestire il conflitto ed evitare che scaturisca in una lotta armata tra le Potenze Mondiali.

Tom Clancy’s Without Remorse: cast

Il cast del film è formato da star internazionali. Michael B. Jordan interpreta il Sr. Chief John Kelly. Jamie Bell è l’agente della CIA con cui si allea, mentre Jodie Turner-Smith è la sua compagna di lavoro. L’attrice e modella è impegnata anche con la produzione di The Witcher.

Oltre a loro, troveremo anche Lauren London, Jacob Scipio, Guy Pearce, Jack Kesy, Brett Gelman e Colman Domingo.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios ha dichiarato la soddisfazione sulla nuova collaborazione con Outlier Society: “Condividono con noi la passione nel dare spazio a voci nuove ed emozionanti, e un’attenzione per la diversity a tutti i livelli”

Outlier Society nasce nel 2016 proprio con l’obiettivo di portare sullo schermo storie forti, diverse e originali. Tra gli altri progetti in arrivo spicca il film diretto da Denzel Washington Journal for Jordan

La sceneggiatura del film è scritta da Taylor Sheridan, che ha già lavorato con Stefano Sollima al film Soldado e Will Staples, che ha curato anche la scrittura di famosi videogiochi, tra cui Call of Duty. Insomma, siamo davanti ad una squadra di lavoro specializzata nel genere d’azione e spionaggio.

Tom Clancy’s Without Remorse: uscita

La pellicola arriverà 30 Aprile 2021 su Amazon Prime Video in più di 240 paesi nel mondo. Nel frattempo possiamo recuperare le novità di febbraio 2021 sul servizio in abbonamento per i clienti Amazon.

