X TV, la nuova app di streaming di Elon Musk

Elon Musk ha lanciato una nuova applicazione per lo streaming video che rappresenta una vera e propria sfida a YouTube: come funziona la nuova piattaforma

Fonte foto: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Elon Musk continua a lavorare assiduamente sui suoi progetti, trovando sempre nuove strade per rendere più redditizie le sue attività. Questa volta l’obiettivo è quella di migliorare l’offerta proveniente dall’universo di X destinata all’intrattenimento e per farlo ha deciso di sviluppare una nuova applicazione: il suo nome è X TV.

Di questa nuova piattaforma si era iniziato a vociferare già nei mesi scorsi, precisamente a marzo, ma sembrava essere solo un’ipotesi lontana. L’app per smart tv X TV è invece ora pronta a debuttare e a lanciare una sfida a tutte le realtà più importanti dello streaming video, primo tra tutti YouTube, il servizio di Google che non ha bisogno di presentazioni.

X TV permetterà agli utenti del web di guardare un gran numero di video divertenti e interessanti direttamente dallo smart tv e ad Elon Musk di recuperare parte degli ingenti investimenti fatti con l’acquisizione di X.

X TV, l’applicazione di streaming di Elon Musk: come funziona

X TV è in tutto e per tutto un’app per lo streaming video, fortemente collegata al social network X, acquistato da Elon Musk nell’ottobre del 2022 e rivoluzionato nel corso del tempo. Per accedere all’applicazione, infatti, è necessario essere in possesso di un account X o sottoscriverne uno nuovo.

Il suo funzionamento potrebbe essere molto simile a quello di YouTube, poiché sulla piattaforma saranno presentati tantissimi video di durata variabile e che trattano argomenti di differente natura.

I filmati che si possono trovare su X TV sono principalmente quelli già presenti sul social network X, pubblicati direttamente dagli utenti. Non mancheranno, poi, contenuti esclusivi, eventi in diritta, video notizie in tempo reale.

L’interfaccia sembrerebbe essere estremamente intuitiva e, anche in questo caso, non troppo differente da quella che gli utenti possono già sperimentare sul servizio di video streaming di Google.

X TV di Elon Musk: i dispositivi compatibili

L’App X TV è stata ufficialmente lanciata in versione beta, come ha annunciato Elon Musk attraverso un post pubblicato dal suo profilo ufficiale su X. Per ora sono pochi gli utenti che possono testare la nuova piattaforma e le sue funzionalità, ma non vi è dubbio che presto ci sarà un rilascio più massiccio. Dubbi stati espressi sul modo in cui viene gestita la tutela della privacy e su come vengono moderati i contenuti.

In ogni caso, l’applicazione è compatibile con la maggior parte degli smart tv presenti in commercio: Amazon Fire Tv, TV Lg e Google TV. Può essere scaricata gratuitamente, ma potrebbero essere inseriti alcuni servizi che richiedono la sottoscrizione di un piano d’abbonamento a pagamento. Gran parte degli introiti, però, provengono dalla presenza di spot e banner pubblicitari, seppur in misura minore rispetto ai competitor.