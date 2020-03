Xbox Live down oggi, cosa sta succedendo

15 Marzo 2020 - Xbox Live è down. Il servizio per giocare online di Microsoft per la Xbox non funziona e non permette agli utenti di accedere ai propri giochi preferiti. I problemi si sono manifestati dalle ore 21:50 del 15 marzo e sembrano aver colpito gli utenti di tutto il Mondo e non solo quelli italiani. Tutti i videogame per la Xbox che necessitano della connessione a Xbox Live per giocare sono al momento irraggiungibili.

In pochi minuti i commenti sono diventate a decine sui social network, con migliaia di utenti alla ricerca di una spiegazione al perché Xbox Live non funziona. Anche il sito web dedicato a Xbox Live ha dei problemi e non permette l’accesso, segnale che il problema è grave e ha colpito duramente il servizio. Per il momento non ci sono notizie da parte dei tecnici di Microsoft, ma sicuramente sono al lavoro per risolvere la situazione. In questi giorni le Reti sono sovraccaricate dal grande traffico causato dal Coronavirus: con la maggior parte dei ragazzi rinchiusi in casa, in molti hanno trovato un sfogo sui server online. E questo potrebbe aver causato il down di Xbox Live.

Perché non funziona Xbox Live il 15 marzo

Da Call of Duty passando per Rainbow Six Siege, tutti i principali sparatutto online non sono raggiungibili dagli utenti Xbox. Il motivo è molto chiaro e semplice: Xbox Live è down. Il servizio di Microsoft che permette di accedere ai server online di molti videogame è down e non permette l’accesso al proprio profilo ai gamer. I motivi del problema sono sconosciuti, ma il problema sembra essere molto grande, dato che non riguarda solo l’Italia. Guardando la mappa delle segnalazioni su downdetector.it, portale che mostra quando un’app o un servizio non funzionano, si nota che arrivano da tutto il Mondo. E in Italia le segnalazioni aumentano ogni minuto di più. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati