Xbox Series X: prezzo ufficiale, uscita e preordini

Ad un giorno di distanza dall’annuncio su Twitter del prezzo ufficiale e della data di uscita di Xbox Series S, la console next-gen di Microsoft, oggi è il giorno di Xbox Series X. Con un altro tweet Microsoft ha rivelato il prezzo della sua nuova console top di gamma, la data di uscita sul mercato e quando verranno aperti i preordini.

La Xbox Series X costerà 499 dollari. Non c’è ancora il prezzo europeo, ma è scontato che sarà pari a 499 euro visto il cambio 1/1 già visto ieri per la Series S, che costa 299 dollari o 299 euro. Sarà possibile avere la nuova Xbox Series X anche in abbonamento a 24,99 dollari con Xbox Game Pass Ultimate e con EA Play, che da oggi entra in Game Pass senza costi aggiuntivi. E proprio da Electronic Arts sono stati sviluppati oltre 60 dei circa 100 titoli tripla A (compresi quelli next-gen) che saranno compatibili con la nuova generazione di console Microsoft sin dal giorno del lancio. A questi giochi se ne aggiungono altri 100, da giocare in cloud a partire dal 15 settembre.

Xbox Series X: uscita e preordini

La console next-gen Microsoft Xbox Series X arriva sul mercato il 10 novembre 2020, giusto in tempo per le vacanze di Natale come promesso da tempo da Microsoft. I preordini inizieranno molto prima: il 22 settembre.

Le stesse date sono valide anche per la nuova “piccola“: la Xbox Series S da 299 euro ufficializzata ieri che, è confermato, sarà “all-digital” e senza lettore ottico.

La console Microsoft più potente di sempre

Microsoft ha definito la Xbox Series S “La nostra console più piccola di sempre“. Per la sorella maggiore Xbox Series X, invece, la casa di Redmond punta tutto sulla potenza: sarà “La nostra console più potente di sempre“.

Senza entrare nel merito della discussione, pressocché inutile, in merito alla potenza di Xbox Series X rispetto a quella di PlayStation 5, non resta che aspettare un paio di mesi per vedere all’opera questa nuova macchina da gioco e capire quale sarà il salto di prestazioni rispetto alla generazione precedente.