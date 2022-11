XGIMI Halo+, il proiettore con batteria facile da usare

Tra i prodotti di XGIMI, azienda cinese che da qualche tempo si è proposta anche sul mercato italiano tramite il rivenditore Attiva, c’è anche Halo+. Si tratta di un proiettore portatile che mette sul piatto diverse caratteristiche tecniche di sicuro interesse.

Il proiettore si basa su una sorgente luminosa a LED che ha una longevità garantita dall’aziende fino a 10 anni, anche con 8 ore di utilizzo quotidiano. Il proiettore di XGMI consente, tra le altre cose, anche un buon risparmio sul conto della bolletta elettrica. Considerando un televisore da 65 pollici, infatti, il consumo elettrico si attesta a circa 200 watt mentre Halo+, proiettando un’immagine di oltre 150 pollici, arriva al massimo a consumare 90 watt di energia. In più, particolare da non sottovalutare, Halo+ è estremamente semplice da usare.

XGIMI Halo+: caratteristiche tecniche

XGIMI Halo+ proietta immagini alla risoluzione FHD (1080p) e 900 ANSI lumen iperfocalizzati a LED. Per quanto riguarda l’audio il proiettore integra due altoparlanti Harman Kardon.

L’immagine proiettata ha una dimensione minima di 40 pollici e può arrivare fino a 200 pollici (alla distanza di 5,2 metri). La distanza minima tra il proiettore e il muro (o il telo) è di appena 70 centimetri, con una resa di 30 pollici.

Non mancano la messa a fuoco e la correzione del trapezio automatiche (-VUE e Intelligent Screen Adaption ISA), la certificazione HDR e l’algoritmo MEMC per la correzione del moto nei video in movimento rapido.

Non manca anche il sistema operativo Android TV, che grazie allo store di app Google Play consente di installare più di 5.000 applicazioni, tra cui quelle più utilizzate per lo streaming quali Disney+, HBO Max e Prime Video.

XGIMI Halo+ ti segue anche in ferie

Una delle caratteristiche più importanti di XGIMI Halo+ è la presenza di una potente batteria che garantisce, secondo l’azienda, 2,5 ore di autonomia e che di fatto permette l’utilizzo del proiettore anche in ambienti dove non è presente una presa elettrica.

Il proiettore diventa così utilizzabile in camper o per visioni all’aperto. Halo+ dispone anche di una funzione di avvio rapido, che in soli 10 secondi consente di ottenere una visione ideale in qualsiasi luogo.

XGIMI Halo+: quanto costa

XGIMI Halo+ ha un prezzo di listino di 849 euro ed è già disponibile anche in Italia, in vari store online dove si può spesso anche a prezzo molto minore.