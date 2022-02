Xiaomi 12 in Europa non sarà economico

A dicembre Xiaomi ha annunciato in Cina la sua nuova serie di smartphone, composta dal terzetto formato da Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X . A fine mese, i flagship della casa cinese dovrebbero finalmente fare il loro debutto a livello globale, comprendendo anche il proficuo mercato europeo. Ma quanto costeranno questi telefoni?

Sebbene la compagnia non abbia ancora rivelato la data di lancio globale degli Xiaomi 12, il sito indiano MySmartPrice ha saputo (da fonti del settore) quelli che dovrebbero essere i prezzi dei dispositivi della gamma in Europa. Certamente, la cifra per mettersi in tasca questi smartphone non sarà alla portata di tutti, benché il marchio cinese sia nel Vecchio Continente, Italia compresa, uno dei più apprezzati nel settore mobile. Rrecentemente, infatti, la società di ricerche di mercato Canalys ha pubblicato una ricerca secondo cui Xiaomi nel Belpaese si è piazzato al secondo posto per numero di smartphone venduti nel 2021, dietro solo a Samsung.

Xiaomi 12 Pro: come sarà

Prima di dare un’occhiata ai prezzi europei, analizziamo le presunte specifiche dei che telefoni che approderanno a breve sui nostri scaffali. Lo Xiaomi 12 Pro sfoggerà un display AMOLED 2K+ E5 da 6,73 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. A bordo avrà il Snapdragon 8 Gen 1 e presenterà una configurazione a tripla fotocamera, guidata da un obiettivo principale Sony IMX 707 da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e un ultra grandangolare da 50 MP.

Per i selfie, il terminale conterà su un sensore da 32 MP, mentre sarà una batteria da 4.600 mAh (con supporto per una ricarica rapida cablata da 120 W, wireless da 50 W e wireless inversa da 10 W) a farlo funzionare.

Xiaomi 12: come sarà

La variante standard della serie offrirà un pannello AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sarà anch’esso alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1. Qui troviamo una cella da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W, wireless da 50 W e wireless inversa da 10 W.

In termini di fotocamere, lo Xiaomi 12 conterà un sensore principale da 50 MP (Sony IMX 766), accompagnato da un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP un tele-macro; ai selfie ci penserà una camera da 32 MP nella parte anteriore.

Xiaomi 12X: come sarà

Infine, tra poche settimane in Europa arriverà anche lo Xiaomi 12X che, a parte il chipset, in questo caso sarà il SoC Snapdragon 870 5G, presenterà le stesse specifiche dello Xiaomi 12.

Xiaomi 12: quanto costeranno

Partendo dallo smartphone top di gamma, lo Xiaomi 12 Pro, precisiamo che il dispositivo dovrebbe essere disponibile in due configurazioni – da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e da 12/256GB. In termini di prezzo, il flagship dovrebbe avere un costo compreso tra i 1.000 ed i 1.200 euro.

Lo Xiaomi 12 standard, invece, dovrebbe essere disponibile nelle configurazioni 8/128GB e 8/256GB e costare tra gli 800 e i 900 euro.

Infine, il più conveniente del gruppo, lo Xiaomi 12X, dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 600 e i 700 euro ed essere disponibile nelle opzioni 8/128GB e 8/256GB.

Per quanto riguarda le tonalità, tutti e tre i dispositivi saranno disponibili nelle opzioni di colore blu, grigio e viola.