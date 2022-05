Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera Leica

Xiaomi ha dichiarato che a bordo di un suo prossimo telefono top di gamma, che verrà ufficializzato a luglio, troveremo una fotocamera Leica. Sebbene il comunicato del colosso cinese non nomini esplicitamente lo smartphone, gli indizi suggeriscono che si tratti dell’attesissimo Xiaomi 12 Ultra.

Il prossimo Ultra della casa cinese potrebbe essere, quindi, il primo smartphone Xiaomi dotato di una fotocamera Leica. L’alleanza tra le due compagnie è frutto di una mossa legata al marketing: collaborare con Leica è sinonimo, a livello mondiale, di prodotti di qualità. La notizia della partnership è stata annunciata tramite un comunicato stampa ufficiale e arriva dopo le indiscrezioni, poi smentite da un altro rumor, che davano per terminata la storica partnership tra Leica e Huawei. Ricordiamo che Leica, azienda tedesca celebre per le sue fotocamere, è partner di Huawei da cinque anni. La scorsa estate, la compagnia ha anche collaborato con il marchio giapponese Sharp, nella progettazione del telefono Leica Leitz Phone 1, il primo smartphone a marchio Leica ed esclusivo per il mercato giapponese.

Xiaomi 12 Ultra: come sarà

A parte il comparto fotografico, che dovrebbe contare su un obiettivo Leica (il modulo, secondo i rumor dovrebbe contare su un sensore da 50 MP, uno da 48 MP con un teleobiettivo 5x e una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP), lo Xiaomi 12 Ultra verrà lanciato con a bordo il successore dello Snapdragon 8 Gen 1, vale a dire lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. La RAM, invece, potrebbe toccare i 12 GB, con 256 GB di spazio di archiviazione, mentre mancherebbe la possibilità di espandere ulteriormente la memoria.

Con molta probabilità il dispositivo conterà su uno schermo con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, pannello che potrebbe essere un AMOLED con tecnologia LTPO 2.0. Per quanto riguarda l’autonomia, il flagship supporterebbe una ricarica rapida fino a 120 W, su una batteria da 4.900 mAh.

Xiaomi 12 Ultra: prezzi e disponibilità

Sebbene non siano emerse indicazioni significative sulla data di lancio del top di gamma del gigante cinese, si suppone che la presentazione avverrà tra luglio e settembre. Tuttavia, con l’ultima nota ufficiale di Xiaomi, il telefono potrebbe essere lanciato nel mese di luglio. Per quanto riguarda il prezzo, lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere persino più caro del suo predecessore, che costa ben 1.399 euro.