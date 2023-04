Xiaomi 13 Ultra è pronto: sarà così

Xiaomi ha annunciato la data ufficiale della presentazione del nuovo flagship Xiaomi 13 Ultra: si terrà il prossimo 18 aprile in contemporanea a Londra, in Cina e India. Presentazione in tre Stati, perché il lancio sarà subito sul mercato globale. Il carico di attese è notevole e l’evento è in collaborazione con la storica azienda Leica, che ha collaborato all’ottimizzazione del comparto fotografico, cioè del vero motivo che spingerà molti a voler comprare Xiaomi 13 Ultra.

In merito alla scheda tecnica, d0altronde, l’azienda ha anticipato ben pochi dettagli e tutti concentrati su un unico particolare, cioè proprio il comparto fotografico. Xiaomi, nell’immagine che annuncia la presentazione ufficiale, ha infatti ha mostrato l’isola che raggruppa i sensori fotografici posteriori e, da questa immagine, è possibile ricavare alcune interessanti informazioni.

Xiaomi 13 Ultra: come sarà

Dalla somma di tutti i rumor e i leak trapelati fino ad oggi, e delle pochissime informazioni ufficiali, possiamo mettere insieme una scheda tecnica probabile di Xiaomi 13 Ultra. Il processore è il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, al quale Xiaomi affianca diversi tagli di memoria: 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage.

Il display misura 6,7 pollici, è di tipo AMOLED LTPO (un pregevole OLED E6 prodotto da Samsung), con bordi curvi, risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Ma la parte più interessante dello Xiaomi 13 Ultra riguarda il comparto fotografico con calibrazione Leica, formato da quattro sensori posti sul retro, incastonati nell’isola circolare. In questo caso l’informazione è ufficiale, visto che proprio l’isola dei sensori fotografici è raffigurata nelle immagini promozionali di Xiaomi.

Secondo le indiscrezioni i sensori sarebbero tutti da 50 MP ma non tutti uguali. Il principale sarebbe un eccellente Sony IMX989 da un pollice con stabilizzatore gimbal, mentre gli altri tre sarebbero tutti dei Sony IMX858 da 50 MP: uno per la fotocamera ultra grandangolare, uno per il teleobiettivo 3x per ritratti, e uno per il teleobiettivo periscopico. Dovrebbe esserci anche un sensore dToF (Direct Time-of-Flight) per la misurazione precisa della profondità. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate sarebbe, invece, da 32 MP.

La batteria avrebbe una capacità di 4.900 mAh con ricarica rapida da 90W e ricarica da 50W wireless. Queste ultime indicazioni sono confermate dalla certificazione IMDA.

Xiaomi 13 Ultra: quanto costerà

Nessun accenno, da parte di Xiaomi, sui prezzi delle varie versioni di Xiaomi 13 Ultra sul mercato europeo. Chiaramente saranno ben oltre i mille euro, vista la dotazione tecnica e, in particolare, il raffinatissimo comparto fotografico. D’altronde già Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 costano, rispettivamente, 1.399,99 euro e 1.099,90 euro. Quindi non è affatto da escludere che Xiaomi 13 Ultra possa arrivare in Italia con un prezzo di 1.499 euro o addirittura di più.