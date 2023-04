Xiaomi 13 Ultra, è ufficiale: fotocamere top

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi 13 Ultra è sempre più vicino e l’azienda ha condiviso sui suoi canali ufficiali alcune novità su questo smartphone. Trattandosi di uno dei telefoni più attesi di quest’anno, con un comparto fotografico di alto livello sviluppato in collaborazione con Leica, Xiaomi ha deciso, inaspettatamente, di confermare molte delle indiscrezioni circolate in rete riguardo proprio alle fotocamere. Per farlo si è affidata a Weibo, il social network cinese, dove ha pubblicato molte informazioni interessanti, incluse quelle su un nuovo accessorio esclusivo.

Xiaomi 13 Ultra: le fotocamere

Le informazioni postate da Xiaomi e prontamente ricondivise sui vari social confermano fotocamere da vero top di gamma con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-wide da 50 MP, uno zoom da 50 MP e un teleobiettivo ancora da 50 MP, tutti e quattro con lenti realizzate in collaborazione con Leica. La selfiecamera, invece, sarà da 32 MP.

Ma non sono i Megapixel a dirci che Xiaomi 13 Ultra sarà il cameraphone da battere nel 2023, bensì i sensori: il principale sarà il Sony IMX989, il primo (e al momento unico) sensore per smartphone da 1 pollice di dimensioni. Gli altri tre saranno tutti dei Sony IMX858, un sensore di nuova generazione che ha debuttato su Honor Magic5 Pro.

Dell’IMX989 sappiamo già molto e basta ricordare che è il sensore principale di Oppo Find X6 Pro, l’attuale re dei cameraphone secondo DxOMark. Dell’IMX858, invece, conosciamo i risultati ottenuti sul già citato Honor Magic5 Pro: 115 punti su un massimo di 116, sempre secondo DxOMark, nel test sul tele (cioè l’obiettivo con sensore IMX858).

Insomma, è chiaro: Xiaomi non è ancora stato presentato ufficialmente, ma queste informazioni già bastano e avanzano per mandare in estasi gli amanti della fotografia digitale.

Xiaomi 13 Ultra: specifiche tecniche

Fotocamere a parte, tra i primi a condividere indiscrezioni sulla presunta scheda tecnica del nuovo Xiaomi 13 Ultra è stato il leaker indiano Yogesh Brar, che sul suo profilo Twitter ha postato molte delle indicazioni di cui attualmente disponiamo per questo smartphone.

Il display sarà un AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione Quad HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore è certamente un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage. Non si esclude la presenza di ulteriori tagli di memoria.

La batteria, con buone possibilità, sarà da 4.900 mAh con ricarica via cavo a 90 watt (confermata dalla certificazione IMDA) e wireless da 50 watt. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia MIUI 14.

Xiaomi 13 Ultra: gli accessori

Insieme a queste specifiche Xiaomi ha mostrato anche la foto di uno degli accessori in arrivo per il suo nuovo smartphone: una custodia con grip laterale che lo trasformerebbe in quanto di più simile a una fotocamera. Il risultato lo vedete nella foto d’apertura di questo articolo.

L’immagine è rimbalzata velocemente in rete, finendo anche sulle pagine ufficiali di molti noti leaker tra cui Mukul Sharma (@stufflistings) considerato uno dei più attendibili del settore, che ha parlato anche di una "suite completa di accessori", non meglio specificati che attestano la grande attenzione del colosso cinese per il suo cameraphone.

I fan più accaniti di Xiaomi, però, non possono non sognare qualcosa di simile allo Xiaomi 12S Ultra Concept, un prototipo mostrato da Xiaomi a fine 2022 (e mai entrato in commercio), che altro non era se non uno Xiaomi 12S Ultra con un obiettivo fotografico professionale Leica M agganciabile con una ghiera.

Xiaomi 13 Ultra: quando arriva

Come ben noto Xiaomi 13 Ultra sarà presentato il 18 aprile per il mercato cinese. Pur non essendoci ancora una finestra di lancio definita, l’azienda ha già confermato l’arrivo di questo device anche per i mercati europei. Al contrario di quanto accaduto con Xiaomi 12S Ultra, quindi, anche in Italia ci sarà la possibilità di mettere le mani su questo telefono che, lo diciamo subito, costerà ben oltre i 1.000 euro.