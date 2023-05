Xiaomi 13 Ultra, ecco quanto costerà lo smartphone in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi 13 Ultra, il "re dei cameraphone 2023" come è stato chiamato più volte, sta per arrivare anche in Europa. Di recente è apparso in rete quello che potrebbe essere il prezzo per il mercato francese che, con buone possibilità, sarà lo stesso anche per l’Italia. Si parla di 1.499 euro anche se al momento sono disponibili ancora poche informazioni che, purtroppo, potrebbero indicare una disponibilità limitata dei modelli destinati alle esportazioni.

Xiaomi 13 Ultra: prezzo e disponibilità

Stando ad alcune indiscrezioni condivise dal sito francese dealabs.com Xiaomi 13 Ultra avrà un prezzo di 1.499 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Queste cifre sono riferite al mercato francese ma potrebbero essere le stesse anche nel resto d’Europa.

Oltre a questo, non ci sono ancora indicazioni sulla daa di lancio anche se diversi rumor indicano un’uscita imminente ma con solo due colorazioni disponibili: nero e verde. Secondo Dealabs, infatti, il modello bianco resterà esclusiva per gli utenti cinesi.

Come visto durante la presentazione ufficiale Xiaomi 13 Ultra è arrivato sul mercato cinese con moltissimi accessori, tra cui l’apprezzata custodia con grip maggiorato, da utilizzare per sfruttare al meglio le potenzialità di questo cameraphone. Al momento, però, non ci sono ancora indicazioni al riguardo e non è chiaro se arriveranno anche in Italia e a che prezzo.

Xiaomi 13 Ultra: la scheda tecnica

Le specifiche tecniche di Xiaomi 13 Ultra sono ormai ben note: il nuovo top di gamma di Xiaomi ha un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione 3.200×1.440 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz, il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 12 e 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio per l’archiviazione. Per il comparto fotografico l’azienda ha optato per quattro sensori da 50 MP, di cui tre con OIS, con ottiche Leica:

Sony IMX989 da 1 pollice con stabilizzazione HyperOIS e diaframma variabile da un’apertura di f/1.9 a f/4.0

Sony IMX858 con apertura f/1.8, autofocus e possibilità di scattare anche come foto macro

Sony IMX858, da 75 mm con apertura f/1.8, con stabilizzazione dell’immagine (OIS)

Sony IMX858 con obiettivo periscopico equivalente ad un 120 mm, con apertura f/3, stabilizzazione dell’immagine (OIS) e zoom ottico fino a 5x

La fotocamera frontale è da 32 MP. La connettività include il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’NFC, i sensori infrarossi, l’USB-C 3.2 e le varie soluzioni per la localizzazione satellitare.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 90W, ricarica wireless da 50 W e reverse wireless charging a 10 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MIUI 14.