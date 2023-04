Xiaomi 13 Ultra: tutto confermato

Xiaomi 13 Ultra è il prossimo top di gamma dell’azienda cinese, con un focus fortissimo sulla fotografia che verrà presentato ufficialmente a fine aprile per il mercato cinese, per poi arrivare nel resto del mondo nei prossimi mesi. A darne notizia l’azienda stessa che, dopo aver lasciato a bocca asciutta i consumatori occidentali per il mancato arrivo di Xiaomi 12S Ultra (in foto), ha confermato la diffusione globale del suo prossimo smartphone. Un device con una dotazione hardware davvero di alto livello, stando almeno a quello che hanno indicato le molte indiscrezioni sul web, tra cui svettano certamente la presenza di un processore Snapdragon 8 Gen 2 e di quattro fotocamere da 50 MP con calibrazione Leica.

Xiaomi 13 Ultra: come sarà

Le informazioni sulle presunte specifiche tecniche di Xiaomi 13 Ultra, arrivano dal noto leaker indiano Yogesh Brar, che le ha condivise con i suoi follower su Twitter. Il display del nuovo smartphone di Xiaomi sarà un AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione Quad HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore, come già detto, è il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 12 o 16 GB di RAMe 256 o 512 GB di storage. Al momento non sono disponibili informazioni su ulteriori tagli di memoria disponibili.

Stando sempre a quanto postato su Twitter da Yogesh Brar, Xiaomi 13 Ultra avrà un comparto fotografico dalle alte prestazioni con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-wide da 50 MP, uno zoom e un teleobiettivo ancora da 50 MP, tutti e quattro con calibrazione Leica, come confermato da Xiaomi stessa con un post sui suoi canali social. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 MP.

La batteria sarà da 4900 mAh con ricarica via cavo a 90 watt (confermata dalla certificazione IMDA, apparsa sul web nelle scorse ore) e wireless da 50 watt. Il sistema operativo installato sul dispositivo sarà Android 13 con interfaccia MIUI 14.

Xiaomi 13 Ultra: quando uscirà

Nonostante le conferme ufficiali sull’arrivo ufficiale del suo Xiaomi 13 Ultra anche sul mercato europeo, l’azienda si è limita a dire che "uscirà prossimamente", senza definire una finestra di lancio specifica.

Lo smartphone verrà presentato per il mercato cinese a fine aprile quando si saprà anche il prezzo in Cina. Naturalmente per l’arrivo in Europa bisognerà attendere ancora, anche se probabilmente i primi stock potrebbero arrivare in commercio già dalla prossima estate.

Anche quello sul prezzo è un discorso su cui è difficile fare previsioni, perché trattandosi di un top di gamma, probabilmente, costerà ben oltre 1.000 euro, proprio come accade con i device della concorrenza come il Samsung Galaxy S23 Ultra (disponibile a partire dai 1.279 euro), Huawei Mate 50 Pro (1.199 euro) e iPhone 14 Pro (1.399 euro).