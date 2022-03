Xiaomi Buds 3 e 3T Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Xiaomi ha lanciato ufficialmente in Italia i suoi nuovi auricolari True Wireless top gamma. Si tratta degli Xiaomi Buds 3 e Xiaomi Buds 3T Pro, due prodotti corredati di specifiche tecniche che vanno a migliorare, non di poco, la qualità dell’audio. Gli auricolari, vi anticipiamo, sono disponibili da oggi, 16 marzo ad un prezzo superiore rispetto alla maggior parte delle cuffiette vendute sino ad oggi da Xiaomi.

Ma si tratta di prodotti molto più evoluti. Innanzitutto, il modello Buds 3 offre un suono ad alta definizione potenziato anche dal sistema ANC (Active Noise Cancellation) per una riduzione del rumore attiva fino a 40 dB. Gli auricolari, inoltre, presentano una batteria (tra custodia e cuffie) che permette 32 ore di ascolto, oltre ai comodi controlli touch e al supporto per la ricarica wireless. Il modello Buds 3T Pro è, certamente, più ambizioso e potrebbe essere l’ideale per chi ama l’audio di alta qualità. Oltre alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB (in questo caso adattiva) e alle altre numerose specifiche di rilievo, questi auricolari vantano il nuovo codec audio LHDC 4.0, che al momento troviamo sui device di fascia alta.

Xiaomi Buds 3 e 3T Pro: come sono

Entrando nei dettagli, va detto che entrambi i modelli presentano dei driver a doppio magnete che garantiscono un suono HiFi. Tuttavia, oltre al codec audio LHDC 4.0 (Low Latency High-Definition), la variante “Pro" annovera per la prima volta il Dimensional Audio, funzione che regala all’ascoltatore un audio a 360° e che si avvicina all’esperienza dell’Audio Spaziale di Apple.

Sia gli Xiaomi Buds 3 che gli Xiaomi 3T Pro contemplano, inoltre, la modalità trasparenza, che permette all’utente di sentire i suoni dell’ambiente circostante, continuando ad ascoltare la musica. Sulle cuffiette Pro, però, tale modalità si attiva automaticamente.

Prezzo e disponibilità

Disponibili in Italia da oggi, per quanto riguarda il prezzo dei nuovi auricolari TWS ANC Xiaomi Buds 3 e Buds 3T Pro è, rispettivamente, di 129.99 euro e 169.99 euro. Inoltre, il modello “Pro“, per le prime 48 ore è scontato del 20% sullo store ufficiale di Xiaomi e disponibile (fino ad esaurimento scorte) a 135.99 euro.