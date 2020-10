Xiaomi lancia sul mercato il caricabatterie più veloce del mondo

Il caricabatterie più veloce del mondo debutta oggi sul mercato. A lanciarlo è Xiaomi e, secondo quanto dichiarato dalla casa madre, il nuovo esemplare di questo piccolo quanto indispensabile accessorio avrebbe tutte le carte in regola per farsi notare tra i suoi competitor dotati di tecnologia di ricarica wireless.

Con questo caricabatterie avanzato, dal nome 80W Mi Wireless Charging Technology, il colosso cinese punta a rivoluzionare il mercato della telefonia, promettendo tempi di caricamento talmente brevi da sfidare – e stando ai dati rilasciati dagli Xiaomi Lab anche battere – i top di gamma attualmente in vendita. Il nuovo prodotto della società di Pechino non è però il primo a poter vantare ricariche lampo. Infatti, è solo dello scorso agosto lo smartphone Mi 10 Ultra, il primo al mondo a poter contare di una ricarica cablata a 120 W e a 50W e soli 40 minuti per far passare la batteria da 4.200 mAh dall’1% al 100% in modalità wireless.

Xiaomi: le caratteristiche del nuovo caricabatterie

Per essere il più veloce del mondo, Xiaomi ha mirato a battere i suoi precedenti record stabiliti solo un anno fa con il Mi Wireless Charging Technology da 30 W. Il caricabatterie di ultima generazione dichiara di essere in grado di ricaricare una batteria da 4.000 mAh al 10% in un solo minuto.

Il paragone si fa sentire soprattutto sugli altri step di ricarica: se il precedente era in grado di arrivare al 50% in 25 minuti, il nuovo riesce a raggiungere la stessa percentuale in soli 8 minuti. Per una batteria carica al 100%, poi, non c’è storia: il vecchio caricabatterie aveva bisogno di 69 minuti, ben 50 in più rispetto al nuovo che dovrebbe riuscirci in soli 19 minuti.

Xiaomi e il caricabatterie più veloce: l’attenzione alla batteria

Velocità estrema non significa, almeno per Xiaomi, dover rischiare di veder diminuire drasticamente la durata della vita della batteria del proprio smartphone. L’azienda si è infatti spesso dichiarata estremamente attenta a questo particolare aspetto dei propri smartphone, puntando nel tempo a scelte tecnologiche in grado di salvaguardarne l’integrità nel tempo, ricarica dopo ricarica.

Xiaomi, in un anno la scalata nel panorama dei caricabatterie veloci

In un solo anno Xiaomi è riuscita a mettere sul mercato ben tre caricabatterie diversi, ognuno con caratteristiche diverse e sempre più veloci. Solo lo scorso marzo, gli Xiaomi Lab avevano realizzato il primo con possibilità di ricarica wireless a 40 W, battuto poi ad agosto dalla versione a 50 W in coppia con il Mi 10 Ultra. Oggi, a meno di due mesi, ecco spuntare l’ultimo esemplare da 80 W che, visti i trend, potrebbe solo l’ultimo di una lunga serie.