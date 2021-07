Xiaomi conferma: Mi Mix 4 avrà la fotocamera sotto lo schermo

A giudicare dalle indiscrezioni che nelle ultime settimane sono affluite con regolarità, il progetto Xiaomi Mi Mix 4 si farà. Sembrava improbabile che l’azienda cinese riacciuffasse la serie dall’oblio in cui era caduta a causa del fatto che l’ultimo esponente risale a quasi tre anni fa, ma Xiaomi ha deciso di tornare ad aggiornarla peraltro facendolo in grande stile.

Xiaomi Mi Mix 4 infatti avrà una caratteristica che spicca più di altre, ossia la sistemazione della fotocamera frontale per i selfie al di sotto del display. Si parla da tempo di questa eventualità per Xiaomi Mi Mix 4, e dapprima sembrava di difficile applicazione se non altro perché i tentativi recenti avevano dato vita a risultati in chiaroscuro. Anzi, più scuri che chiari: nel settembre dello scorso anno Axon 20 di ZTE si è distinto per la sua fotocamera sotto lo schermo, ma poco tempo dopo lo ha fatto in negativo per i risultati poco convincenti dei selfie in termini di qualità. Xiaomi, evidentemente, nel frattempo ha lavorato sottotraccia per risolvere i problemi di una tecnologia ancora acerba, e sarebbe pronta a mostrare su Mi Mix 4 i risultati di mesi di ricerche e sviluppo.

Xiaomi conferma la fotocamera sotto lo schermo di Mi Mix 4

Anzi, alla luce degli eventi recenti potremmo anche eliminare “se", “ma", “forse" e condizionali finora dovuti. Un utente di Weibo – l’equivalente cinese di Facebook – ha rivolto una domanda a Weng Teng Thomas, il product director di Xiaomi: “Qual è il prodotto con fotocamera sotto lo schermo che potresti acquistare in futuro?".

La risposta del dirigente Xiaomi non si è fatta attendere: “Still need to ask?", qualcosa che potremmo tradurre con “C’è ancora bisogno di chiederlo?“. Insomma, l’uomo di Xiaomi ritiene che gli indizi siano ormai sovrabbondanti per avere ancora dubbi, ufficializzando tra le righe il progetto di Xiaomi Mi Mix 4 con fotocamera sotto lo schermo.

Le ipotesi sulle restanti caratteristiche di Xiaomi Mi Mix 4 non si contano più, ma l’aspetto su cui non insistono dubbi è che a prescindere dal resto qualsiasi esponente della linea debba essere caratterizzato dalla ricerca della massima estensione del display in rapporto alla superficie frontale, e la fotocamera sotto lo schermo si inserisce perfettamente in questa filosofia che perdura fin dal debutto della gamma.

Previste caratteristiche top, ma il prezzo è ultra

Comunque Xiaomi Mi Mix 4 sarà un top di gamma, anche per ammortizzare nell’ambito di un prezzo alto i costi elevati che derivano da una tecnologia “di avanguardia" come quella della fotocamera sotto lo schermo. Di conseguenza non è difficile credere che a muovere le fila dell’esperienza utente possa esserci il chip più potente della gamma Qualcomm, lo Snapdragon 888 Plus accompagnato da un adeguato quantitativo di memorie.

Entrando nel campo delle indiscrezioni più “scivolose" si dice che lo smartphone possa avere una ricarica rapida cablata tra i 100 ed i 120 watt di potenza ed una ricarica wireless rapida sui 70 watt di picco. Tra i 4.500 ed i 5.000 i mAh la capacità della batteria di Xiaomi Mi Mix 4 previsti dai rumor.

Poco popolare, come anticipato sopra, il prezzo previsto dalle indiscrezioni: si parla di 5.999 yuan, circa 780 euro al cambio attuale. A qualcuno potrebbe non sembrare elevato, ma in Cina lo smartphone più costoso di Xiaomi, il Mi 11 Ultra, costa meno dei 5.999 yuan previsti per Xiaomi Mi Mix 4. E, in ogni caso, i prezzi cinesi degli smartphone sono sempre inferiori a quelli europei, per due motivi: zero costi di trasporto e tasse bassissime.