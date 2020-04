Xiaomi, gli smartphone che riceveranno la MIUI 12: la lista

Fonte foto: Jan Maly / Shutterstock.com 1 di 6 MIUI 12, la nuova interfaccia grafica Oramai ci siamo: è tutto pronto per il debutto della MIUI 12, la nuova versione dell'interfaccia grafica degli smartphone Xiaomi. Oramai si tratta di un appuntamento fisso per gli utenti: ogni anno il produttore cinese riesce a migliorare la propria UI inserendo nuove funzionalità e correggendo piccoli bug. La MIUI è uno dei segreti del successo degli smartphone Xiaomi: grafica piacevole, semplice da utilizzare e con funzioni extra rispetto ad Android stock che migliorano il dispositivo. Nelle ultime ore Xiaomi ha pubblicato anche una lista non completa dei dispositivi che riceveranno l'aggiornamento in Cina e nelle prossime settimane anche in Italia. Ecco quali sono.

MIUI 12, le novità Quali sono le novità su cui Xiaomi sta lavorando per migliorare i proprio smartphone? La MIUI 12 porterà l'interfaccia grafica su un livello ancora più alto: sono attese oltre mille animazioni per la funzione Always-On Display, una modalità scura rinnovata, tanto da poter parlare di "dark mode 2.0" e di un rinnovamento importante per l'interfaccia della fotocamera. Infine, ci sarà un aggiornamento grafico per oltre 20 applicazioni.

MIUI 12, gli smartphone Xiaomi supportati Xiaomi ha rilasciato sull'app Mi della community cinese la prima lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento. La MIUI 12 sarà disponibile prima in Cina e poi in Europa, ma la differenza temporale non dovrebbe essere molta. Questi gli smartphone Xiaomi che riceveranno l'aggiornamento: Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 8 (tutta la famiglia)

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Max 3

MUI 12, gli smartphone Redmi supportati Anche se resta di proprietà Xiaomi, Redmi è diventato oramai un brand autonomo a tutti gli effetti. Con gli smartphone Xiaomi, però, ancora condivide l'interfaccia grafica e anche i dispositivi Redmi riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 12. Ecco la lista ufficiale: Redmi Note 9s

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 5

MIUI 12, gli smartphone rimasti fuori dalla lista Nella lista ufficiale mancano dispositivi di un certo peso, come ad esempio gli smartphone realizzati da Pocophone o il Redmi Note 6 Pro. Gli utenti non devono preoccuparsi, la MIUI 12 arriverà anche per loro, ma solamente in un secondo momento.