Xiaomi in Italia: cosa venderà il produttore cinese di elettronica

25 Maggio 2018 - Xiaomi è arrivata ufficialmente in Italia. L’azienda cineseapre il 26 maggio il suo primo store fisico nel nostro Paese, all’interno del centro commerciale “Il Centro” di Arese. Una novità importante non solo perché Xiaomi è al momento la quarta potenza mondiale nel mondo degli smartphone, ma perché nel nostro paese venderà tantissimi dispositivi elettronici cinesi a basso costo.

Non solo telefoni dunque. Con l’arrivo in Italia, Xiaomi porterà anche oggetti Internet of Things, dispositivi per la smart home, action cam e moltissimi altri device elettronici. La filosofia dell’azienda cinese è quella di investire nel nostro Paese, come già fatto in altre nazioni europee come la Spagna, con dei prezzi molto concorrenziali. Le offerte Xiaomi ci permetteranno di comprare dei dispositivi di fascia medio-alta a dei prezzi lowcost. Aall’interno del negozio dell’azienda cinese troveremo delle offerte smartphone più tariffe minuti-giga di Internet esclusive, grazie a un accordo appena raggiunto da Xiaomi con Wind Tre Italia.

Smartphone Xiaomi in Italia

Sicuramente a farla da padrone nell’arrivo di Xiaomi nel nostro paese saranno gli smartphone. E Su tutti il nuovo Mi Mix 2S appena presentato dall’azienda cinese. Un vero e proprio top di gamma, senza notch ma con Snapdragon 845 e 6GB di RAM, a un prezzo di lancio appena inferiore ai 500 euro nella versione da 64GB di storage e di 599,99 euro nella versione con 128GB di memoria. All’evento di apertura di Xioami in Italia è stato presentato anche il nuovo Xiaomi Redmi Note 5. Uno smartphone di fascia media con Snapdragon 636 e fotocamera doppia con intelligenza artificiale. Un telefono che in Italia verrà venduto in due versioni: 3GB di RAM + 32GB di memoria a 199,9€ e 4GB di RAM + 64GB di storage a 249,9€.

Mi Electric Scooter, l’alternativa di Xiaomi per andare a lavoro

Stanchi del traffico per arrivare a lavoro? Lo Xiaomi Mi Electric Scooter potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro. Si tratta di un monopattino elettrico con 30km di autonomia del peso di 12,5 chili. Il mezzo green di Xiaomi può raggiungere fino ai 25Km/h. il Mi Scooter ha un doppio freno e due luci LED di segnalazione. E può essere collegato allo smartphone per usarlo come dashoard. Interessante anche il prezzo, lo Xiaomi Electric Scooter sarà disponibile in Italia da subito per 349 euro. Il manubrio è pieghevole per portare con noi il monopattino in ufficio o sui mezzi e per poter essere conservato facilmente in un garage o a casa. Ma i primi 400 utenti lo potranno acquistare a soli 299 euro.

Altri dispositivi portati da Xioami in Italia

Oltre ai dispositivi già citati Xiaomi nel suo primo periodo in Italia applicare numerosi sconti su tutta la propria gamma di prodotti. Nel Mi Store troveremo anche action cam, spazzolini elettrici, gadget per la smart home, router, bilance smart e, nei prossimi mesi, televisori, wearable e fitness tracker, bici elettriche ma anche occhiali antiriflesso e persino un set di cacciaviti intelligente.