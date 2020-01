Xiaomi Mi 10, come sarà lo smartphone economico di Xiaomi

3 Gennaio 2020 - Lo Xiaomi Mi 10 e lo Xiaomi Mi 10 Pro (versione premium dello stesso dispositivo) non hanno più segreti. Tutte le caratteristiche tecniche dei due smartphone sono state anticipate con dei post sui social network e non sono mancate le sorprese. Come era lecito attendersi, il Mi 10 sarà uno smartphone top di gamma che nulla ha da invidiare agli altri dispositivi che arriveranno nei primi mesi del 2020 (Galaxy S20 e Huawei P40).

Xiaomi sta facendo le cose in grande per assicurare ai propri utenti degli smartphone con prestazioni top a un prezzo inferiore rispetto alle aspettative. Il Mi 10 sarà il primo top di gamma a essere lanciato dall’azienda cinese nel 2020 e sarà uno dei primi a montare il chipset Snapdragon 865, il più potente tra quelli disponibili sul mercato. Altra novità molto interessante è lo schermo con refresh rate a 90Hz, caratteristica che vedremo su molti smartphone in uscita nel 2020. Se sulla scheda tecnica del Mi 10 non abbiamo più dubbi, lo stesso non lo possiamo dire sulla data di presentazione dello smartphone. Per il momento si sa pochissimo su quando il Mi 10 arriverà sul mercato. Potrebbe essere poco prima dell’inizio del Mobile World Congress 2020, oppure nella prima settimana di marzo.

La scheda tecnica del Mi 10

Il Mi 10 rappresenta alla perfezione come dovrebbe essere uno smartphone top di gamma nel 2020. A bordo troviamo lo Snapdragon 865 supportato da 8-12GB di RAM e da 128-256GB di memoria interna (varia a seconda del modello scelto). Lo schermo sarà da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz per rendere migliore l’esperienza utente.

Molto interessante anche il comparto fotografico: nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel, lo stesso già visto su alcuni dispositivi usciti verso la fine del 2019. A supporto un sensore grandangolare da 20 Megapixel, un teleobiettivo da 12 Megapixel e un sensore per la profondità da 5 Megapixel. Batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W, ricarica wireless a 30W e ricarica inversa a 10W (per ricaricare altri dispositivi wireless come ad esempio le cuffie). Immancabile il supporto alla rete 5G.

Le caratteristiche del Mi 10 Pro

Il Mi 10 Pro non sarà molto diverso dal suo fratello minore. Stesso design e stesso schermo, a cambiare sono le fotocamera e la tecnologia di ricarica della batteria. Sotto il display da 6,5 pollici troviamo lo Snapdragon 865 con 12GB di RAM e memoria interna che può arrivare fino a 512GB.

Il comparto fotografico è il vero fiore all’occhiello del dispositivo. Sensore principale da 108 Megapixel (lo stesso presente sul Mi Note 10), lente grandangolare da 48 Megapixel, teleobiettivo da 12 Megapixel e sensore ToF (Time of Flight) da 8 Megapixel. La batteria sarà da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W e ricarica wireless a 40W.

Prezzo e data di uscita del Mi 10 e del Mi 10 Pro

Non abbiamo una data di presentazione e di uscita precisa del Mi 10 e del Mi 10 Pro. Come è accaduto negli ultimi anni, lo smartphone verrà presentato nei primi mesi del 2020, molto probabilmente tra la metà di febbraio e l’inizio di marzo, con l’arrivo sul mercato previsto per la metà di marzo.

Anche sul prezzo non sono molte le notizie disponibili. Come al solito Xiaomi tenterà una politica aggressiva, con prezzi nettamente inferiori rispetto alla concorrenza. Il modello base del Mi 10 potrebbe essere lanciato a circa 350 euro, mentre per il Mi 10 Pro è molto probabile che bisgonerà spendere quasi 500 euro.