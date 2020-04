Xiaomi Mi Band 5, schermo più grande e a colori: quando arriva

Xiaomi ritorna a essere protagonista. Con un annuncio a sorpresa, l’azienda ha confermato il lancio imminente della Mi Band 5. Il fitness tracker è uno dei maggiori successi dell’azienda cinese, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, tanto che il precedente modello è stato da molti considerato come uno dei migliori fitness tracker economici.

Il nuovo Xiaomi Mi Band 5 sarà un’evoluzione del modello precedente con delle novità molto interessanti per quanto riguarda due caratteristiche in particolare: lo schermo e la tecnologia NFC. La Mi Band 5 avrà lo schermo più grande di sempre: 1,2 pollici. Le dimensioni maggiori sono dovute al grande lavoro di ottimizzazione fatto dall’azienda cinese sul fronte del design. La tecnologia NFC, invece, rende la smart band molto utile anche per i pagamenti digitali: basterà avvicinarla al POS per poter pagare senza dover tirare fuori il portafogli. Ecco le caratteristiche della Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 5: le novità

E’ stata la stessa Xiaomi ad annunciare la notizia con un post pubblicato sul social network Weibo. Il lancio ufficiale è atteso per il 3 aprile, ovviamente con un evento in live streaming. Secondo recenti indiscrezioni, la Mi Band 5 potrebbe essere dotata di un display AMOLED da 1,2 pollici, uno schermo a colori e più grande rispetto a quello del modello precedente.

Sembrerebbe confermato anche il supporto globale alla tecnologia NFC, funzionalità che nelle serie precedenti era compatibile solo con il mercato cinese. Innovazione importante che renderà possibile utilizzare la smartband di Xiaomi anche con i sistemi di pagamento Google Pay e MiPay. Ma la nuova Xiaomi Mi Band 5 potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Secondo i soliti ben informati, Xiaomi dovrebbe presentare anche altri wearable.

Xiaomi: prezzo e data di uscita

Nessun cambiamento all’orizzonte. Il prezzo, vero punto di forza del bracciale intelligente del marchio cinese, dovrebbe attestarsi, secondo le ultime rivelazioni, intorno ai 179 yuan che equivalgono, al cambio attuale, a circa 23 euro. Un prezzo che, se confermato, si attesterebbe ben al di sotto dei 30 euro con un rapporto qualità/prezzo che sarà la vera caratteristica in più del dispositivi.

Per quanto riguarda la data di uscita l’azienda cinese non ha ancora dichiarato nulla al riguardo, bisognerà attendere l’evento di domani, ma si presuppone che il nuovo Xiaomi Mi Band 5 sarà sicuramente disponibile a partire dal prossimo giugno.