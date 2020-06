Xiaomi Mi Band 5, specifiche ufficiali: comandi vocali e pagamenti contactless

Manca oramai poco meno di una settimana al lancio della Xiaomi Mi Band 5, fissato dall’azienda cinese per l’11 giugno. Come accade per ogni prodotto, quando ci si avvicina al lancio aumentano le indiscrezioni sulle possibili caratteristiche e sul prezzo di lancio. Questa volta i rumor sono stati pubblicati da un utente cinese su Weibo, social molto utilizzato in Cina, e parlano di tutte le nuove caratteristiche che saranno presenti sul wearable.

Nella maggior parte dei casi si tratta di notizie già uscite nelle settimane precedenti e che non fanno altro che confermare quanto già si sapeva: la Mi Band 5 sarà un activity tracker molto interessante e un must have per chi è alla ricerca di un dispositivo economico per tenere sotto controllo i parametri vitali e gli allenamenti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il numero di sport supportati dalla Mi Band 5 sarà molto più elevato rispetto al passato, grazie a tante attività da fare all’aperto. Novità interessanti anche per quanto riguarda il sensore per il battito cardiaco che ora è in grado di misurare anche la saturazione del sangue.

Mi Band 5, le caratteristiche dell’activity tracker

Le indiscrezioni apparse in Cina aiutano a delineare le caratteristiche della Mi Band 5. Molto già si sapeva: lo schermo dell’activity tracker sarà più grande (1,2 pollici) e completamente a colori, con cornici più sottili che permetteranno di non dover aumentare le dimensioni del dispositivo. Confermato il supporto ad Alexa: tramite l’assistente vocale sarà possibile impartire ordini agli altri dispositivi della smart home. Presente anche il sensore per monitorare la presenza d’ossigeno nel sangue, oltre al battito cardiaco.

La notizia più importante, però, riguarda la presenza dell’NFC, la tecnologia che permette i pagamenti contactless. Inizialmente l’NFC era previsto solo sulla versione in arrivo in Cina, invece, ora sembra che sarà disponibile anche in Europa, anche se non c’è nessuna conferma da parte di Xiaomi.

Prezzo e data di uscita Mi Band 5

Presentazione fissata per l’11 giugno, mentre il lancio è previsto per i giorni seguenti, almeno in Cina. Per il lancio in Europa bisognerà aspettare l’estate. Dubbi sul prezzo della Mi Band 5: la presenza di nuove caratteristiche e funzionalità potrebbe far aumentare il prezzo di una decina di euro.