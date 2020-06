Xiaomi Mi Band 5, svelato il prezzo: sarà economica

Grandi notizie per gli amanti dei dispositivi indossabili: la nuova smartband Xiaomi Mi Band 5 non solo arriverà sul mercato la settimana prossima, ma avrà anche un prezzo davvero competitivo. Attualmente i dispositivi del marchio cinese sono tra i più usati in Italia e sicuramente la clientela reagirà positivamente anche a questo nuovo prodotto.

Nelle ultime settimane sono trapelate tante indiscrezioni sul dispositivo: già si parla di un activity tracker performante e dal design essenziale ma molto accattivante. Senza contare che avrà uno schermo ricco di funzioni che consentirà di personalizzare lo sfondo, esperienza che si avvicina tanto a quella di uno smartwatch. Insomma, sarà un must per gli sportivi e in generale per chi ama tenere sotto controllo le attività svolte durante il giorno e alcuni parametri vitali, senza contare che avrà una funzione che stimolerà gli utenti a fare sport e attività fisica, incentivo fondamentale dopo un periodo di sedentarietà e isolamento casalingo.

Xiaomi Mi Band 5: nuove caratteristiche svelate

Come annunciato da diverse fonti, la Mi Band 5 avrà le caratteristiche perfette per chi vuole tenere sotto controllo le attività quotidiane. È particolarmente atteso il sistema che stimolerà gli utenti a muoversi e fare attività fisica. Permetterà di monitorare le performance di tanti sport: dalla corsa, al sollevamento pesi, nuoto, yoga e altri. Ma non è tutto: in questi giorni il brand cinese ha rivelato anche alcune informazioni aggiuntive sulla modalità di ricarica che sarà magnetica.

Sulla superficie ci sarà uno schermo OLED da 1,2 pollici (più ampio del precedente). Il display sarà a colori e personalizzabile. Ma soprattutto il dispositivo sarà costellato da una serie di sensori, capaci di leggere il livello di saturazione di ossigeno nel sangue e altri parametri vitali, inoltre ci sarà la funzione di tracking del ciclo mestruale e addirittura l’integrazione con Amazon Alexa. Inoltre, sarà caratterizzato dal supporto alla connettività NFC, che permetterà di effettuare pagamenti digitali in diversi mercati del mondo, e non solo in quello cinese come è successo finora.

Xiaomi Mi Band 5: prezzo intorno ai 20 euro

Le ultime indiscrezioni sul dispositivo riguardano il prezzo: quello di listino in Cina è di 175 yuan che corrispondono a circa 20 euro. Se fosse davvero così, si tratterebbe di un vero affare anche perché parliamo di un dispositivo che sarà lanciato in tante colorazioni (verde militare, giallo, nero, rosso etc.) ricco di funzioni e buona fattura, senza contare che l’azienda si è impegnata molto per migliorare il modello rispetto ai precedenti.

Non resta che attendere l’uscita nel mercato italiano per capire il prezzo di lancio e le funzioni che ancora non sono state svelate. Ormai manca poco, Mi Band 5 sarà disponibile a partire dall’11 giugno.