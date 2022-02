Xiaomi, il nuovo robot aspirapolvere in offerta a un super prezzo

Mese di febbraio molto interessante per Xiaomi: dopo aver lanciato il nuovissimo Redmi Note 11, che in poco tempo è diventato su Amazon lo smartphone più venduto, ora tocca al nuovo robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro. Per il mercato italiano si tratta di una vecchia conoscenza: la prima “edizione" dell’aspirapolvere smart ha riscosso molto successo e con questa nuova versione Xiaomi spera di ripetere lo stesso successo. E come offerta lancio l’aspirapolvere robot è già scontato su Amazon di 50€ rispetto al prezzo lancio. Infatti, oggi lo troviamo disponibile a 349,99€, lo stesso prezzo del vecchio modello. Uno sconto superiore al 10% per un dispositivo appena uscito è davvero inusuale e per questo motivo bisogna approfittarne subito, soprattutto se si è alla ricerca di un nuovo “compagno" con cui pulire casa.

L’aspirapolvere e lavapavimenti Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è stato completamente riprogettato rispetto al modello precedente: ora è ancora più smart grazie ai nuovi sensori posizionati sulla scocca che permettono di mappare tutte le stanze dell’abitazione senza trascurare nemmeno un angolo. Grazie all’applicazione dello smartphone è possibile avviare in ogni momento la pulizia di casa e scegliere anche in quali stanze dedicare più tempo e quali, invece, trascurare. L’offerta lancio potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi bisogna essere veloci e approfittare della promozione.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro: le caratteristiche

Nuovo sistema di pulizia, nuovi sensori per una mappatura multipiano e una potenza di aspirazione maggiore per raccogliere anche il più piccolo granello di polvere. Xiaomi ha rivisto completamente il suo robot aspirapolvere per renderlo ancora più potente e smart.

Il nuovo sistema di pulizia utilizza un panno in microfibra con vibrazione sonica ad alta frequenza (fino a 10.000 vibrazioni al minuto) che riesce a togliere anche le macchie più resistenti. Il panno è realizzato in microfibra per garantire una penetrazione uniforme dell’acqua e un’asciugatura rapida del pavimento. Il robot aspirapolvere arriva fino a una potenza di aspirazione di 3.000 Pa e offre all’utente 3 diverse modalità di aspirazione e lavaggio.

Una delle parti più importanti dell’aspirapolvere Xiaomi, però, riguarda i nuovi sensori per la mappatura dell’abitazione. Il robot riesce a mappare molto velocemente tutta l’abitazione ed è anche in grado di creare una mappa multipiano. Tramite l’applicazione è possibile impostare la pulizia delle stanze in base alle proprie necessità e scegliere in quali dedicare maggiore attenzione. Si possono anche creare delle barriere virtuali per bloccare l’accesso del robot in specifiche aree dell’abitazione. Il tutto avviene comodamente dallo smartphone, anche a decine di chilometri di distanza da casa.

Nuova è anche la batteria, che ora permette di pulire un’abitazione di 150 metri quadrati con un’unica ricarica. Il robot è in grado di tornare autonomamente alla stazione di ricarica e di riprendere la pulizia dallo stesso punto in cui si era fermato. Xiaomi supporta continuamento il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro con nuovi aggiornamenti che migliorano le funzionalità esistenti e ne aggiungono di nuove.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro in offerta: prezzo e sconto

L’aspirapolvere e lavapavimenti Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo di 349,99€, uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino. Lo sconto può sembrare minimo, ma il robot è stato lanciato in Italia solo da pochissimi giorni e si tratta di un’offerta lampo che potrebbe scadere a breve. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo. La consegna è prevista nel giro di qualche giorno ed è gratuita per gli utenti Amazon Prime.

