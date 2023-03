Xiaomi, il robot aspirapolvere costa pochissimo: sconto da non lasciarsi scappare

I robot aspirapolvere sono rapidamente diventati tra gli elettrodomestici più apprezzati dagli italiani. E comprendere le motivazioni non è affatto difficile: completamente autonomi, permettono di risparmiare del tempo prezioso (e fatica) che avremmo invece dovuto dedicare alla pulizia dei pavimenti di casa.

In questo panorama, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 è una delle migliori opzioni tra le quali scegliere. E basta scorrerne la scheda tecnica per capire il perché: dotato di un sistema di navigazione avanzato che gli permette di riconoscere in tempo reale ostacoli inattesi, è in grado di spazzare e lavare il pavimento con una sola passata. E grazie all’offerta top di oggi, potrai ottenere un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xioami è dotato di un sistema di navigazione ad alta precisione e ad alta velocità che gli consente di scansionare velocemente l’ambiente nel quale si trova a individuare ostacoli sul percorso. Grazie alla mappatura è poi possibile creare percorsi personalizzati sull’app, individuando zone di esclusione e stanze all’interno delle quali il robot non può entrare.

A questo si unisce un sistema che garantisce una pulizia accurata e duratura. Merito delle spazzole laterali esagonali e della spazzola principale in fibra ad alta densità da 0,1 mm capaci di pulire in profondità negli angoli e tra le fughe delle piastrelle del pavimento e della potente ventola di aspirazione, capace di risucchiare anche lo sporco più ostinato e pesante. Il serbatoio dell’acqua, invece, contiene acqua a sufficienza per lavare 150 metri quadrati di pavimento senza che sia necessario riempirlo nuovamente.

La batteria a lunga durata, invece, assicura fino a 110 minuti di pulizia senza necessità di ricaricarla. Un tempo più che sufficiente per pulire appartamenti anche di grandi dimensioni. Grazie all’app, infine, puoi controllarlo anche da remoto: puoi accenderla e spegnerla anche se sei in ufficio, così da avere la casa perfettamente pulita al ritorno dal lavoro.

Xiaomi, l’aspirapolvere robot costa pochissimo: sconto e prezzo

Acquistando oggi l’aspirapolvere e lavapavimenti smart del produttore cinese si potrà approfittare di un’offerta vista raramente su Amazon. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 è infatti disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico con uno sconto del 32% sul listino e costa 239,50 euro. In questo modo potrai risparmiare più di 100 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore cinese.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2