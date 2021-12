Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta: a questo prezzo è imbattibile

Da essere uno dei prodotti più venduti durante il Black Friday a diventare uno dei dispositivi più venduti in vista del Natale il passo è breve, soprattutto se sei la Xiaomi Mi Smart Band 6, uno degli activity tracker più richiesti dagli utenti negli ultimi mesi. Dopo essere stata in offerta durante il periodo del Black Friday, il wearable torna a essere in sconto anche prima di Natale, a un prezzo imbattibile: 34,99€. Non si tratta del prezzo più basso di sempre (quello è stato registrato qualche settimana fa), ma siamo molto vicini.

Se siete alla ricerca di un regalo di Natale lowcost, ma che allo stesso tempo renda felici chi lo riceve, la Xiaomi Mi Smart Band 6 fa al caso vostro. Difficile trovare qualcosa di più affidabile a un prezzo così piccolo. La Xiaomi Mi Band 6 è l’ultima versione dell’activity tracker dell’azienda cinese e integra funzionalità molto avanzata sia per il monitoraggio della salute, come ad esempio il sensore per l’ossigenazione del sangue, sia per l’attività fisica, con più di 30 modalità fitness integrate. Un’offerta davvero irripetibile e che non bisogna lasciarsi sfuggire, soprattutto con il Natale alle porte.

Xiaomi Mi Smart Band 6: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che si può chiedere a un activity tracker, la Xiaomi Mi Smart Band 6 ce l’ha. Non è uno smartwatch, ma per numero di funzionalità dedicate al fitness e alla salute ci si avvicina molto. Lo schermo è più grande rispetto alle versioni precedenti e l’azienda cinese ha lavorato molto sulle cornici per inserire un display ancora più grande. Ora è da 1,56", con una luminosità molto alta e la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra tutti quelli disponibili.

Per il monitoraggio della salute ci sono tutte le funzionalità più importanti: sensore per la frequenza cardiaca attivo ventiquattro su ventiquattro, sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue e controllo della qualità del sonno. Nel caso in cui venga rilevato qualche dato anomalo, il wearable avverte immediatamente la persona. La smart band registra con precisione la durata del sonno (con tutte le varie fasi, anche quella REM) e in base alle variazioni della frequenza cardiaca offre consigli scientifici per aiutarti a sviluppare un sonno regolare. Tutti i dati possono essere analizzati sull’app dello smartphone.

Le modalità fitness presenti sono oltre 30 e comprendono anche zumba, pilates, pallacanestro, pattinaggio su ghiaccio e badminton. La smart band è anche impermeabile ed è in grado di riconoscere automaticamente i vari stili di nuoto. Collegandola con lo smartphone è possibile ricevere sul polso gli avvisi di chiamata, avvisi dei messaggi, controllare il meteo e i promemoria del calendario. La batteria con un utilizzo normale può durare fino a 14 giorni.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta: sconto e prezzo

La Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo di 34,99€, uno sconto del 22% (potremmo definirlo "sconto IVA") rispetto a quello di listino. Il modello in promozione non è quello con NFC per i pagamenti contacless. Si può testare l’activity tracker con tutta calma: il periodo di reso è esteso fino a 31 gennaio 2022. L’offerta non ha un termine, ma potrebbe finire da un momento all’altro, quindi se avete intenzione di acquistarla, vi conviene farlo subito.

