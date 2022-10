Xiaomi Mi TV P1 in offerta al minimo storico: sconto incredibile

La miglior offerta del momento per uno smart TV la troviamo sullo Xiaomi Mi TV P1 da 43", uno dei modelli più amati e ricercati dagli utenti su Amazon. E la promo che troviamo oggi per il dispositivo è davvero sensazionale: lo smart TV è disponibile con uno sconto del 43% che praticamente te lo fa pagare la metà. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Uno smart TV con queste caratteristiche a poco meno di 200€ è davvero un grande affare.

Il Mi TV P1 ha tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere. Uno schermo con una buona qualità, dimensioni compatte (quindi con cornici sottilissime) e soprattutto un buon sistema operativo che supporta le principali piattaforme di video streaming. Ed è esattamente quello che offre Android TV, uno dei sistemi operativi più completi disponibili per il mondo dei televisori. Troviamo centinaia di applicazioni, tra cui tutte quelle per film e serie TV. Vi consigliamo di approfittarne subito, prima che le scorte terminino: è uno dei televisori più venduti in questo momento su Amazon.

Xiaomi Mi TV P1 da 43 pollici

Xiaomi Mi TV P1 32": le caratteristiche tecniche

Non ci vuole molto a capire che siamo di fronte a un’offerta quasi irripetibile. Soprattutto per uno smart TV che si è fatto apprezzare negli ultimi mesi per le sue caratteristiche e per il suo ottimo prezzo. Oggi è diventato un vero best buy.

Il televisore smart ha tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo tipo. A partire dallo schermo da 43" con risoluzione 4K UHD che assicura immagini di buona qualità, anche grazie a un processore molto potente. Le dimensioni compatte (anche grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali) lo rende ideale per le camere e il salotto.

L’altro punto forte dello smart TV è la presenza di Android TV come sistema operativo. Grazie a un hub user-friendly è molto semplice installare nuove applicazioni o lanciare le varie piattaforme di video streaming. Troviamo centinaia di app da poter installare, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, DAZN, YouTube e anche RaiPlay. La presenza della suite Android permette di utilizzare anche altre due funzioni molto utili: il Chromecast (integrato nel TV) e Google Assistente. Con il primo è possibile riprodurre sul TV i contenuti presenti sullo smartphone o sul PC; mentre con l’assistente vocale è possibile cambiare canale, lanciare un’app oppure gestire uno dei tanti dispositivi smart che abbiamo in casa.

Nella confezione troviamo anche un telecomando Bluetooth intelligente con i tasti rapidi per accedere alle principali app di video streaming o per attivare Google Assistente.

Xiaomi Mi TV P1 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super minimo storico per lo Xiaomi Mi TV P1 da 43": oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 254,99€, con uno sconto di ben il 43%. Praticamente lo si paga la metà e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Il televisore viene venduto da uno dei negozi più affidabili su Amazon e la consegna è abbastanza rapida: nel giro di 3-4 giorni viene consegnato direttamente a casa vostra. Al momento è difficile trovare di meglio per un televisore da 43 pollici.

Xiaomi Mi TV P1 da 42 pollici