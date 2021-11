Xiaomi, lo smartwatch top da comprare subito al Black Friday

Ultime ore per approfittare delle offerte del Black Friday ancora attive. Come abbiamo ripetuto più volte c’è tempo fino a lunedì per acquistare i prodotti ancora in promozione. E tra questi c’è anche lo Xiaomi Mi Watch, lo smartwatch top di gamma dell’azienda cinese ora disponibile a meno di 100 euro. Una vera e propria occasione da non farsi sfuggire. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch completo: autonomia che supera le due settimane, quadrante che può essere personalizzato in base alle proprie necessità, GPS integrato e oltre 100 attività fisiche da poter monitorare. Logicamente non mancano le varie modalità per monitorare la propria salute, dal battito cardiaco fino alla saturazione del sangue. Se volete un wearable più completo rispetto a un activity tracker (vi abbiamo anche parlato dello Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, anche lui in offerta per il Black Friday), allora lo Xiaomi Mi Watch è una delle migliori scelte che potete fare.

Caratteristiche Xiaomi Mi Watch

Uno smartwatch top di gamma. Abbastanza semplice descrivere in poche parole lo Xiaomi Mi Watch. E la scheda tecnica spiega perfettamente perché si tratta di un modello top. Il quadrante è circolare con lo schermo da 1,39". L’utente può sbizzarrirsi nello scegliere il quadrante che più gli si addice: sono oltre 100 quelli disponibili. L’orologio fa della leggerezza uno dei suoi punti di forza: pesa solamente 32 grammi. Pochissimi per uno smartwatch che integra un GPS di fascia alta in grado di tracciare alla perfezione i propri movimenti.

Sul fronte delle attività sportive, sono oltre 100 gli allenamenti supportati. Si va dalla corsa, al triathlon passando per il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri), il vogatore e il salto della corda. L’algoritmo Firstbeat è in grado di raccogliere oltre 30 dati differenti e di analizzarli suggerendo alla persona cosa migliorare. Tra i dati principali abbiamo la frequenza cardiaca, velocità e calorie bruciate

Non mancano le modalità per il controllo della salute: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca in tempo reale, test dell’ossigenazione del sangue, tracciamento del sonno e dello stress. Ci sono anche esercizi per la respirazione guidata per diminuire il livello dello stress. Lo Xiaomi Mi Watch è un campione anche sotto il punto di vista della batteria che garantisce un’autonomia fino a 16 giorni.

Xiaomi Mi Watch offerta Black Friday: prezzo e sconto

Lo Xiaomi Mi Watch è una delle offerte lanciate dall’azienda cinese per il Black Friday e come tutte le altre sta oramai per terminare: tra poche ore (il 29 novembre) sarà tutto finito. Lo smartwatch è disponibile su Amazon a un prezzo di 97,99€, il 25% in meno rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio netto è di 32€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 19,60€ al mese. Se non siete sicuri dell’acquisto, potete provarlo tranquillamente per quasi due mesi: per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

Xiaomi Mi Watch