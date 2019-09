Xiaomi Mi9 Pro e Mi Mix Alpha ufficiali: caratteristiche e prezzo

24 Settembre 2019 - Continua la rincorsa di Xiaomi al podio dei maggiori produttori mondiali di smartphone. Per riuscirci, il colosso cinese, al momento alle spalle dello “storico trio” formato da Samsung, Huawei ed Apple, continua a sviluppare e immettere sul mercato nuovi modelli per tutte le fasce di prezzo.

Gli ultimi arrivati, presentati oggi nel corso di un evento in Cina, sono due dispositivi di fascia alta, dalle caratteristiche tecniche di primissimo ordine e prezzo di listino particolarmente interessante. Si tratta dello Xiaomi Mi 9 Pro, evoluzione del Mi 9 lanciato qualche mese fa, e dello Xiaomi Mi Mix Alpha, un dispositivo sperimentale con uno schermo che va ben oltre i “soliti confini” per continuare anche nella parte posteriore. Un display “avvolgente”, che mostra come i limiti dell’attuale factory form non siano stati ancora esplorati del tutto.

Xiaomi Mi9 Pro 5G: le caratteristiche tecniche

Sotto la scocca del nuovo telefono top di gamma del colosso cinese batte un processore Snapdragon 855+ da 2,96GHz dotato di un sistema di raffreddamento VC Liquid Cooling in grado di abbassare la temperatura della CPU di ben 10,2 gradi. Da 8 GB a 12GB la memoria RAM, mentre la capacità di archiviazione parte dai 128GB per arrivare fino a 512GB. La connettività è affidata al chip 5G di ultima generazione.

La batteria è da 4.000 mAh e supporta tre diverse modalità di ricarica: Mi Charge Turbo, 30W in modalità di ricarica wireless e soli 69 minuti per caricare completamente il dispositivo; con cavo a 40W e 48 minuti per una ricarica completa. Non manca, inoltre, la ricarica wireless inversa fino a 10 Watt, che consente di ricaricare dispositivi compatibili sfruttando l’energia ancora disponibile nell’accumulatore.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore: sensore Sony IMX586 da 48 MegaPixel, grandangolare da 16 MegaPixel e teleobiettivo da 12 MegaPixel. Da 20 MegaPixel la fotocamera anteriore integrata nel notch centrale. Il display è un AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FHD+.

Xiaomi Mi9 Pro 5G: disponibilità e prezzi

Il nuovo Xiaomi Mi9 Pro 5G sarà presto disponibile sul mercato cinese ad un prezzo che varia in base al taglio di memoria RAM e di archiviazione scelto. Nello specifico: circa 470 euro al cambio per la versione da 8GB/128GB, circa 486 euro per 8GB/256GB, circa 524 euro per 12GB/256GB e, infine, circa 550 euro per il top, la variante da 12GB/512GB.

Xiaomi Mi Mix Alpha: uno smartphone innovativo

Materiali premium e un innovativo rapporto schermo-scocca. Un telefono concept, come definito dai vertici del gigante cinese, che anticipa le soluzioni che caratterizzeranno il futuro degli smartphone. Lo Xiaomi Mi Mix Alpha è il primo smartphone a sforare la soglia del 100% nel rapporto schermo-scocca: grazie alla soluzione adottata dai tecnici cinese, il rapporto arriva al 180,6%, con lo schermo che che avvolge la scocca stessa del telefono fino ad estendersi sul lato posteriore.

Per gestire al meglio l’inedito schermo, il Surround display Super AMOLED da 6,39″ con risoluzione HD+ e una densità di 420 ppi, Xiaomi Mi Mix Alpha dispone di un’interfaccia utente ideata appositamente per questo smartphone. Totalmente assenti i tasti fisici sostituiti da una tecnologia che ne simula la pressione.

Xiaomi Mi Mix Alpha: le caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi Mix Alpha è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 855+, di 12GB di memoria RAM e di una capacità di archiviazione da 512GB. Tre le fotocamere posteriori: sensore da 108 MegaPixel con apertura f/1,69, un grandangolare da 20 MegaPixel con apertura f/2,2 e un telezoom da 12 MegaPixel con apertura f/2. Il telefono è dotato anche di un sensore di prossimità ultrasonico, di una batteria da 4.040 mAh con ricarica veloce da 40W. Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11. Infine, grande la cura e l’attenzione per i materiali utilizzati dalla casa cinese, a partire dall’impiego del vetro zaffiro per le fotocamere fino al titanio per il frame e la ceramica per la fascia posteriore.

Xiaomi Mi Mix Alpha: disponibilità e prezzo

Per ora il Mi Mix Alpha rimane un concept a produzione limitata. Il prezzo, al cambio, dovrebbe attestarsi intorno a 2.560 euro.