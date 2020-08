Xiaomi Ninebot C30, lo scooter elettrico lowcost per la città

Gli scooter e i monopattini elettrici hanno conosciuto una grande crescita negli ultimi mesi, a causa soprattutto dello scoppio della pandemia e della riduzione dei posti negli autobus e treni. I mezzi sostenibili ed elettrici sono diventati la soluzione migliore per spostarsi in città e per raggiungere il luogo di lavoro. Xiaomi ha capito le potenzialità del settore e negli ultimi mesi sta lanciando scooter e monopattini elettrici interessanti. L’ultimo arrivato è lo Xiaomi Ninebot C30, uno scooter elettrico che all’occorrenza può trasformarsi in una e-bike.

Si tratta di un mezzo molto interessante perché è in grado di adattarsi a più situazioni. Al momento è disponibile solo in Cina, ma lo scooter elettrico Ninebot C30 potrebbe debuttare presto anche in Europa, rispettando tutte le norme vigenti nel Vecchio Continente. Infatti, la velocità massima che può raggiungere è di 25 chilometri orari (limite massimo in Italia per le e-bike e i monopattini) e anche il motore rispetta tutte le norme del caso. Il prezzo, come per la maggior parte dei dispositivi Xiaomi, è inferiore rispetto alla concorrenza: poco più di 400 euro al cambio attuale.

Xiaomi Ninebot C30, le caratteristiche dello scooter lowcost

Uno scooter elettrico perfetto per muoversi agilmente in città, anche se non raggiunge velocità elevate. Così si possono riassumere le caratteristiche del Ninebot C30, il nuovo mezzo sostenibile di Xiaomi che è stato appena lanciato in Cina e che in futuro potrebbe arrivare anche in Italia.

Passiamo alla scheda tecnica: il Ninebot C30 ha un motore con una potenza di 400W e può raggiungere al massimo una velocità di venticinque chilometri orari. Il mezzo ha però una caratteristica particolare: la presenza dei pedali che possono aiutare il motore a sviluppare più potenza. La batteria assicura un’autonomia di circa 30-35 chilometri, ma come ben sappiamo può variare in base al percorso affrontato. Per la ricarica bisogna aspettare circa 6 ore.

Per quanto riguarda il lato “tecnologico”, abbiamo un cruscotto digitale dove controllare lo stato della batteria e la velocità massima. Disponibile anche l’NFC per lo sblocco con lo smartphone.

Quanto costa Xiaomi Ninebot C30

Lo scooter elettrico è stato lanciato in Cina a circa 400 euro, anche se ne primi giorni era possibile acquistarlo a un prezzo speciale di 250 euro. Conoscendo la politica dei prezzi di Xiaomi e vedendo il prezzo dei monopattini elettrici dell’azienda disponibili in Italia, difficilmente costerà meno di 500-600 euro nel caso in cui arrivi anche da noi.