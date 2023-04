Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Band 8 in arrivo: come sono

Dopo aver annunciato l’uscita dello Xiaomi 13 Ultra, l’azienda cinese è pronta a presentare anche altri due nuovi dispositivi: il tablet Xiaomi Pad 6 e la smartband Xiaomi Band 8. L’evento di lancio di tutti e tre i prodotti si terrà il prossimo 18 aprile contemporaneamente in Cina, India e a Londra.

La serie Xiaomi Pad 6, in realtà, era attesa già la scorsa estate ma ha mancato l’appuntamento per ritornare alla ribalta in queste ore. I modelli sarebbero due: lo Xiaomi 6 Pad e lo Xiaomi Pad 6 Pro. In passato si è anche accennato a una versione più economica ma a marchio Redmi, di quest’ultima, però, se ne sono perse le tracce. Riguardo la smartband Xiaomi Band 8, non si hanno informazioni e anche su Weibo, il social cinese, scarseggiano rumor e anticipazioni.

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro: come sarebbero

La serie Xiaomi Pad 6, secondo le foto pubblicate sul sito dell’azienda, ha un design in linea di continuità con lo Xiaomi 13 Ultra. Dall’unica foto ufficiale si può notare che sulla parte posteriore è presente un isola quadrata in cui sono inseriti due sensori fotografici. Il principale sarebbe addirittura da 50 MP, un valore che se venisse confermato sarebbe un caso unico nel mercato dei tablet.

Per quanto riguarda il processore, invece, i rumor parlano del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per lo Xiaomi Pad 6 Pro e del Qualcomm Snapdragon 870 per Xiaomi Pad 6 standard. Secondo il leaker cinese Digital Chat Station, inoltre, Xiaomi Pad Pro avrà 12 GB di RAM e ben 512 GB di spazio di archiviazione.

I due modelli avrebbero in comune lo schermo da 11 pollici LCD, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e compatibile con HDR10+ e Dolby Vision.

Sappiamo che gli Xiaomi Pad 6 e 6 Pro avranno il pennino Smart Pen e una tastiera magnetica, con connessione NFC una porta USB 3.0 e quattro altoparlanti dual stereo.

La batteria avrebbe una capacità da 8.840 mAh con ricarica rapida da 67W per il modello top di gamma e da 33W per il modello standard.

Xiaomi Band 8: come sarebbe

Riguardo la nuova smartband Xiaomi Band 8 abbiamo pochissime notizie e la foto ufficiale mostra un dispositivo declinato con diversi modelli di cinturino.

Ad una prima analisi, la smartband Xiaomi Band 8 non richiama il modello precedente Xiaomi Band 7 Pro da cui si distacca poiché ha un display più ampio e di forma ovale con angoli completamente smussati.

Secondo alcune voci non confermate anche la batteria avrebbe una capacità maggiore rispetto al modello precedente, che ricordiamo è di 235 mAh.