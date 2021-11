Redmi 9A in offerta per il Black Friday: costa meno di 100€

Può sembrare difficile credere che uno smartphone con delle buone caratteristiche tecniche possa costare meno di 100€, ma è il prezzo del Redmi 9A, in offerta per il Black Friday a 89,90€, con uno sconto del 25% rispetto a quello consigliato. Il Redmi 9A è tra gli smartphone più convenienti del Black Friday e se volete spendere meno di 100-150 euro difficilmente troverete qualcosa di meglio.

Logicamente non ci si possono aspettare grosse prestazioni, si tratta sempre di uno smartphone entry-level. Nel suo piccolo, però, si difende abbastanza bene d è adatto a un utilizzo quotidiano. Poi ha anche uno schermo piuttosto grande che permette di ingrandire i caratteri (per persone con problemi alla vista). L’altra grande qualità del Redmi 9A è la batteria: ci si può tranquillamente fare due giorni senza bisogno di collegarlo al caricabatterie. Se state cercando uno smartphone super economico da utilizzare come supporto nella vita di tutti i giorni, il Redmi 9A è quello che fa per voi. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero con il servizio offerto direttamente da Amazon.

Caratteristiche Redmi 9A

In parte la scheda tecnica del Redmi 9A l’abbiamo già anticipata e ribadiamo che siamo di fronte a uno smartphone entry-level e che non promette scintille. Per fare un esempio pratico: giochi come Real Racing 3, tra i più pesanti nel mondo smartphone, impiegano anche più di 15-20 secondi per avviarsi. Ed è probabile che dia anche qualche problema mentre stiamo giocando. Il Redmi 9A è uno smartphone per un utilizzo base: chiamate, messaggi su WhatsApp, qualche foto e video e navigazione online.

Lo schermo è da 6,53" con risoluzione HD e ha la certificazione per la protezione dalle luci blu, in modo da non stancare troppo la vista. A bordo troviamo un processore Helio G25 con a supporto 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è da 13 Megapixel e utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare gli scatti. La batteria da 5000mAh è sicuramente uno dei punti forti dello smartphone lowcost e assicura un’autonomia anche fino a 2 giorni.

Offerta Black Friday Redmi 9A: prezzo e sconto

Il Redmi 9A è in offerta per il Black Friday a un prezzo di 89,90€, tra gli smartphone più economici disponibili adesso sul mercato. Rispetto al prezzo consigliato si risparmiano 30€ (il 25% in meno). C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 17,98€ al mese (servizio offerto da Amazon).

Redmi 9A – Verde

