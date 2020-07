Redmi 9A, caratteristiche dello smartphone super low-cost

Xiaomi aveva annunciato a maggio 2020 l’arrivo di nuovi smartphone low-cost in estate e ha mantenuto la parola. Redmi 9A è ufficialmente in vendita dal 20 luglio a circa 100 euro, con un processore MediaTek e una batteria da 5000 mAh per assicurare una durata di almeno 2 giorni.

Le caratteristiche del Redmi 9A rispecchiano quelle di uno smartphone low-cost, garantendo comunque tutte le funzionalità base che un telefono deve avere. Il processore octa-core, la RAM da 2 GB e la memoria interna da 32 GB, espandibile con card microSD, assicurano buone prestazioni e il funzionamento delle app più popolari, anche di alcuni videogiochi per dispositivi mobili. Inoltre, lo schermo da 6,53 pollici offre la modalità luce blu per non affaticare gli occhi e un comparto fotocamere che supporta anche il riconoscimento facciale. Con soli 100 euro circa, si ottiene uno smartphone completo e performante.

Redmi 9A, le caratteristiche

Lo smartphone low-cost Redmi 9A è equipaggiato con un processore octa-core MediaTek Helio G25, con RAM da 2 GB, memoria interna da 32 GB con la possibilità di espanderla con una microSD fino a 512 GB. Lo smartphone economico di Xiaomi supporta la connettività 4G e Wi-Fi, oltre al Bluetooth.

Lo schermo da 6.53 pollici è ha una risoluzione HD+ e offre anche la modalità luce blu, come apparso in recenti certificazioni. La fotocamera posteriore da 13 megapixel può contare sull’intelligenza artificiale per delle foto ottime con modalità ritratto, HDR, fotografie in time-lapse e brevi video con effetto caleidoscopio. Anche la frontale da 5 megapixel offre diverse funzioni e supporta l’HDR, il riconoscimento facciale, la modalità ritratto. La batteria non rimovibile da 5000 mAh supporta la ricarica da 10 W.

Redmi 9A, piccolo prezzo per molte funzioni

Nonostante il costo ridotto, Redmi 9A offre una serie di funzioni che garantiscono un’ottima esperienza. Oltre a telefonare, consente di far girare le app più popolari, ha un’ottima telecamera e una batteria a lunga durata, il tutto in vendita a 100 dollari, circa 85 euro all’attuale tasso di cambio, che in Italia potrebbe arrivare a un costo di 100 euro considerate anche le tasse.