Su Amazon c'è uno smartphone praticamente in regalo

Si vive benissimo anche senza un top di gamma da 1.000 euro o più: moltissime persone hanno bisogno (o proprio preferiscono) uno smartphone Android economico, semplice da usare, senza decine e decine di funzioni ma con tanta autonomia. Un bel low cost cinese, quindi, ma di quelli fatti bene e di marca buona e ben conosciuta, per non avere problemi quando serve assistenza e riparazioni.

Un telefono come Redmi A1, prodotto da Xiaomi e sul mercato italiano dallo scorso settembre: scheda tecnica ridotta all’osso e un rapporto qualit-prezzo eccellente. Ottimo anche come telefono d’emergenza da lasciare nel cassetto, e da tirar fuori se lo smartphone principale è inutilizzabile, Redmi A1 grazie all’offerta in corso su Amazon ha un prezzo ancora più basso di quello di listino. Al momento è veramente difficile trovare un prodotto che costi di meno.

Xiaomi Redmi A1 – MediaTek Helio A22 – Versione 2/32 GB

Redmi A1: caratteristiche tecniche

Redmi A1 è un telefono di fascia bassa, ma ha un’eleganza che difficilmente si trova nei prodotti low cost. La scocca, ad esempio, è rivestita in ecopelle di colore grigio ardesia.

Il processore scelto per lo Redmi A1 è il MediaTek Helio A22 abbinato a 2 GB di Ram e 32 GB di storage. Il display misura 6,52 pollici, è di tipo LCD e ha un picco di luminosità di 400 nit.

Sul retro dello Xiaomi Redmi A1 è stato posto il sensore fotografico principale da 8 MP e un secondo sensore di profondità da 0,8 MP. La fotocamera anteriore da 5 MP è stata collocata nel notch a V ed e sufficiente oltre che per scattare qualche selfie anche per fare buone videochiamate.

Il chip Helio A22 è dotato di modem 4G, e c’è anche il WiFi 4 e Bluetooth 5.0, la porta per il jack da 3,5 millimetri (utile per le cuffie con filo) e manca solo il chip NFC, ma a questo prezzo è impossibile trovarlo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con la ricarica a 10W e, fa sapere il produttore, in standby assicura un’incredibile autonomia di 30 giorni.

Redmi A1: l’offerta Amazon

Redmi A1 ha un ottimo prezzo di listino di 138,92 euro, che lo rende uno dei telefoni Android più economici. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, il prezzo scende ancora: si scende fino a 85,99 euro. Meno di così, per un telefono nuovo e di buona marca, è davvero impossibile.

