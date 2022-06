Xiaomi Redmi Note 10 Pro, il prezzo è in picchiata: sconto choc

Trovare uno smartphone top a meno di 300 euro non è affatto un’impresa semplice. Ogni anno, infatti, vengono lanciati decine e decine di modelli in questa fascia di prezzo, e individuare quello più adatto alle proprie necessità può essere più complicato di quanto si pensi.

Il Redmi Note 10 Pro di Xiaomi, oggi tra le offerte top di Amazon con uno sconto che quasi ne dimezza il prezzo, è certamente uno dei migliori candidati in assoluto in questa fascia di prezzo. Dotato di una scheda tecnica validissima, lo smartphone cinese low cost è un dispositivo estremamente versatile: può essere utilizzato sia per lavoro sia per svago, mentre il sistema fotografico posteriore (con fotocamera principale da 108 megapixel) vi regalerà non poche soddisfazioni. Insomma, una promozione da non lasciarsi scappare se si è alla ricerca di un nuovo smartphone.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ergonomia, autonomia prolungata e display AMOLED super-luminoso. Sono questi i tre punti di forza dello Xiaomi Redmin Note 10 Pro. Lo smartphone cinese, nonostante un prezzo decisamente interessante grazie all’offerta top di Amazon, può vantare caratteristiche tecniche degne di nota.

Basta scorrere la scheda tecnica del Redmi Note 10 Pro per rendersi conto che ci si trova di fronte a uno dei migliori smartphone di media gamma oggi in commercio. Sotto al display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hertz e luminosità massima di 1.200 Nits trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 732G, coadiuvato da 6 gigabyte di RAM.

Un comparto tecnico di tutto rispetto, che consente di utilizzare il dispositivo senza rallentamenti né lag. Pur utilizzando più app contemporaneamente, infatti, lo smartphone cinese in offerta su Amazon non accuserà colpi a vuoto, comportandosi egregiamente sia se viene chiamato a eseguire applicazioni per lo smart working, sia per giocare.

Da non sottovalutare, poi, le potenzialità del comparto fotografico, capace di regalare soddisfazioni sia negli scatti in pieno giorno, sia negli scatti notturni. I quattro sensori posteriori, infatti, vi permetteranno di dare libero sfogo alla vostra fantasia e ispirazione fotografica. Il sensore principale da 108 megapixel e apertura f/1.8 consente di scattare foto luminose tanto di giorno quanto di notte, mentre gli altri tre sensori (da 8, 5 e 2 megapixel) permettono di realizzare foto zoomate o ultra-grandangolari.

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 5.020 mAh, grazie alla quale poter utilizzare il dispositivo per più di un giorno senza che sia necessario ricaricarlo. In caso di emergenza, comunque, non c’è da preoccuparsi: la ricarica veloce da 33 Watt permette di ricaricare il 60% della batteria in appena mezz’ora.

Xiaomi, lo smartphone low cost non è mai stato così conveniente: sconto e prezzo

L’offerta top di oggi su Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 10 Pro lo più conveniente che mai. Già caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, lo smartphone low cost cinese diventa un assoluto best buy della fascia media.

Lo Xiaomi Redmin Note 10 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% sul listino: un vero e proprio crollo verticale, dunque, con il prezzo che scende a 212,00 euro, punto più basso mai toccato dal dispositivo sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Il risparmio rispetto al costo iniziale è di oltre 160 euro: una promozione da non lasciarsi scappare, se si è alla ricerca di un dispositivo valido e dal costo limitato.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, smartphone con display da 6,7 pollici, quattro fotocamere posteriori, 6+128 GB