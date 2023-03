Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, su Amazon costa pochissimo

Se c’è un elettrodomestico smart che ci ha cambiato, in meglio, la vita negli ultimi anni questo è certamente il robot aspirapolvere e lavapavimenti: comodo, automatico, tutto sommato economico e ci regala un sacco di tempo libero in più, perché fa lui il noioso e faticoso lavoro che dovremmo fare noi. Sul mercato di robot ce ne sono moltissimi, ma quelli di Xiaomi sono tra i più apprezzati perché sono ben fatti, sono robusti, hanno una ottima app e, soprattutto, il prezzo giusto (come tutti i prodotti Xiaomi).

Specialmente se vanno in sconto su Amazon, come lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: si tratta di un robot di base, con tutte le funzioni essenziali e la solita eccellente app Xiaomi Home che, al momento, ha un prezzo davvero ottimo: costa pochissimo.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S – Potenza 2.200 Pa – Aspira e lava

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: com’è fatto

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S ha una potenza di aspirazione di 2.200 Pa, sufficiente per pulire la maggior parte delle tipologie di sporco, dalla polvere ai peli di animali domestici, senza però fare un eccessivo rumore durante il suo funzionamento.

Già alla prima pulizia, il robot Xiaomi Vacuum-Mop 2S riuscirà a realizzare in maniera automatica la mappatura delle stanze. Con l’ausilio dell’algoritmo SLAM, il robot costruisce delle mappe molto precise della disposizione delle varie stanze riconoscendo dove sono collocati i mobili. Con il sensore laser LDS di cui è dotato, inoltre, riesce a evitare gli ostacoli e a proseguire nel percorso di pulizia impostato dall’app Xiaomi Home. Sempre da app è possibile impostare le routine di pulizia quotidiana, settimanale o occasionale.

La pulizia dei pavimenti prevede sia l’aspirazione della polvere che il lavaggio del pavimento, che vengono effettuate contemporaneamente. Il robot aspira dalla bocca centrale lo sporco, che viene spinto verso il centro dalla spazzolina rotante posta al bordo. Contemporaneamente, nella parte posteriore del robot, il pannetto in microfibra, che viene inumidito con l’acqua prelevata dal serbatoio interno, effettua il lavaggio del pavimento.

Sono previste tre modalità di lavaggio in base allo sporco della superficie, se secco o se umido. Il passaggio sulle macchie più ostinate è gestito con la modalità a "Y", cioè il robot procede verso destra e verso sinistra per sfregare maggiormente le macchie secche più ostinate così da rimuoverle dalla superficie.

Infine, la batteria ha una capacità di 2.600 mAh sufficiente per la pulizia quotidiana di un appartamento di dimensioni medie.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: l’offerta Amazon

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è un elettrodomestico di successo ed è molto apprezzato da quanti lo hanno acquistato nel corso del tempo, perché è facile da usare, ha un’app eccellente, ed ha un ottimo prezzo di listino di 299,99 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon però è possibile acquistarlo ancora meno perché Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è scontato a 249,90 euro (-17%, -50 euro).

