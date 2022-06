Xiaomi Smart Band 7, offerta lancio: solo oggi costa pochissimo

Da oggi (22 giugno 2022) è disponibile anche in Italia la nuovissima Xiaomi Smart Band 7, l’ultima versione dell’activity tracker più venduto e famoso in Italia. Anche se definirlo semplicemente una smart band è un errore. Oramai il wearable di Xiaomi somiglia sempre più a uno smartwatch, sia per grandezza dello schermo, ma soprattutto per funzionalità offerte. Anzi, rispetto a molti orologi intelligenti che troviamo sul mercato è anche più completo. La notizia più importante, però, riguarda la promo lancio. Infatti, per i primi due giorni è possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 7 con uno sconto del 17% che fa scendere il prezzo sotto i 50€. L’offerta durerà fino a esaurimento scorte o massimo due giorni.

Cosa troviamo di nuovo in questo activity tracker Xiaomi? In primis il nome: infatti è scomparso il suffisso "Mi", come già successo negli smartphone. E poi uno schermo più grande, nuove watch faces e soprattutto un sistema di allenamento di livello professionale in grado di calcolare parametri importanti come la VO2Max, i tempi recupero e anche una valutazione complessiva dell’allenamento. Vediamo nel dettaglio le funzionalità e il prezzo della smart band di Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 7: caratteristiche e funzionalità

Tante novità su questa Xiaomi Smart Band 7, ultimo wearable lanciato dall’azienda cinese in Italia. Piccoli cambiamenti si vedono già esteriormente, con un design leggermente più arrotondato. Lo schermo, infatti, è del 25% più grande rispetto al modello precedente e il display ha una diagonale da 1,62". Xiaomi ha sviluppato anche tante nuove watch faces dinamiche (più di 100), che offrono transizioni più fluide e offrono una maggior quantità di informazioni.

La Xiaomi Smart Band 7 diventa il compagno ideale per tutti gli amanti del fitness. Sotto questo aspetto c’è un deciso passo in avanti rispetto al passato. Oltre ad aver aggiunto nuovi allenamenti (ora sono più di 110 le modalità sportive), Xiaomi ha introdotto un’analisi professionale dell’allenamento. Si può scoprire il proprio livello di VO2Max, un parametro fondamentale per tutti coloro che vogliono migliorare la propria forma fisica, i tempi di recupero, il consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento, e c’è anche un parametro che valuta oggettivamente i propri allenamenti. Insomma, un set di strumenti fondamentali per tutti gli appassionati. Inoltre, essendo impermeabile all’acqua fino a 50 metri, può essere utilizzato anche in piscina ed è in grado di riconoscere automaticamente quattro diversi stili di nuoto.

Non possono mancare funzionalità dedicate alla salute. I sensori monitorano in tempo reale sia la frequenza cardiaca sia la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisano con un vibrazione nel caso in cui vengano rilevati dati anomali. Per completare il set dedicato alla salute troviamo il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dello stress (con esercizi di respirazione per ritrovare il benessere mentale) e il monitoraggio del ciclo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Xiaomi Smart Band 7 in offerta lancio: prezzo e lancio

Solo per i prossimi due giorni (o fino a esaurimento scorte) è possibile acquistare la nuova Xiaomi Smart Band 7 in offerta con uno sconto del 17%: la si paga 49,99€. Rispetto ai modelli precedenti il prezzo è leggermente aumentato, ma come abbiamo visto oramai le funzionalità sono identiche (se non migliori) a quelle di uno smartwatch. L’activity tracker è già disponibile su Amazon e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di 24 per i clienti Prime. Per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.

Xiaomi Smart Band 7