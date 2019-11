Xiaomi ufficiali in Italia gli smart TV lowcost: ecco modelli e prezzo

6 Novembre 2019 - Dopo aver sconquassato il mercato degli smartphone con prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, Xiaomi si appresta a fare la stessa cosa anche nel mercato degli smart TV. Anche in Italia: arriveranno infatti nel nostro Paese a partire da gennaio 2020 i primi tre televisori smart della linea Mi TV 4a di Xiaomi.

Tre le diagonali disponibili: 32, 43 e 55 pollici. Ma le dimensioni dello schermo non sono l’unica distinzione tra questi modelli, perché pur avendo tutti e tre un prezzo molto basso, il modello da 32 pollici è venduto ad un costo quasi ridicolo a fronte, però, di caratteristiche tecniche molto modeste. Buone, invece, le dotazioni sui modelli da 43 e 55 pollici che saranno quelli che daranno veramente filo da torcere ai concorrenti come Samsung, Sony, Hisense e altri. Tutti i modelli della serie Mi TV 4A, invece, sono accomunati da una caratteristica molto gradita agli utenti: integrano Android TV 9.0, con tanto di pulsante per Google Assistant sul telecomando.

Xiaomi Mi Tv 4A 32″: caratteristiche e prezzo

La smart TV Xiaomi Mi Tv 4A in versione 32 pollici costa appena 179 euro. Ma dietro questo prezzo stracciato ci sono pesanti compromessi tecnici: la risoluzione dello schermo, a LED, è di appena 1.366×768 pixel, cioè HD Ready. Da Xiaomi ci potevamo aspettare almeno il Full HD per il modello d’attacco, magari con un prezzo intorno ai 199 euro che sarebbe stato ben accetto dai potenziali clienti. Dietro lo schermo dello Xiaomi Mi Tv 4A 32″ troviamo un processore MTK quad-core 64-bit, con GPU Mali 470 MP3, e 1,5 GB di RAM. La memoria interna è da 8 GB, mentre l’audio è compatibile con Dolby Audio e DTS-HD, per una potenza di 8+8 Watt.

Xiaomi Mi Tv 4A 43″: caratteristiche e prezzo

Lo Xiaomi Mi Tv 4A da 43″ è un prodotto completamente diverso: costa 349 euro e offre un display a LED 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel), stesso processore e stessa GPU del modello precedente ma 2 GB di RAM. La memoria d’archiviazione resta da 8 GB. Identico al precedente modello anche il sistema audio: due speaker da 8 Watt, con compatibilità DTS-HD e Dolby Audio. In più ha l’uscita audio ottica e, per quanto riguarda il design, la cornice metallica al posto di quella in plastica.

Xiaomi Mi Tv 4A 55″: caratteristiche e prezzo

Lo Xiaomi Mi Tv 4A da 55″ è il top di gamma, al momento, della serie Mi Tv 4A. Costa 449 euro e si distingue dal modello da 43 pollici per un audio più potente (due speaker da 10 Watt, con sistema bass reflex).