Xiaomi Watch S1 Active, appena uscito e già in offerta: sconto super

Dopo aver conquistato il mercato degli smartphone, Xiaomi sta pian piano crescendo anche in quello degli smartwatch e degli activity tracker, dove è già una realtà conosciuta grazie alla Xiaomi Mi Band. L’azienda cinese ha lanciato da pochissime settimane il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active, che, come si può intuire dal nome, ha funzionalità esclusive per tenere sotto controllo l’attività fisica e la propria salute. Oggi troviamo per la prima volta lo smartwatch Xiaomi in offerta su Amazon a un prezzo di 179,99€, con uno sconto del 10% su quello di listino. Essendo un prodotto Xiaomi può sembrare uno sconto abbastanza basso, ma dobbiamo tenere in considerazione che il dispositivo è veramente una novità, presentato solamente una decina di giorni fa.

Lo Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch molto avanzato e che non ha nulla da invidiare a orologi più blasonati e che costano molto di più. Lo schermo è abbastanza ampio, ma non grandissimo e si adatta a qualsiasi polso. Le modalità di allenamento sono più di 115 e permettono di tracciare tanti parametri importanti per gli amanti del fitness. Il monitoraggio della salute è accurato e in tempo reale. E la batteria ha una durata fino a 24 giorni utilizzando la modalità risparmio energetico. Chiedere di più da un orologio smart è davvero complicato. Per approfittare dell’offerta sono rimasti pochissimi giorni: se siete alla ricerca di un orologio con funzioni avanzate, questo è il modello che fa per voi

Xiaomi Watch S1 Active: la scheda tecnica

Xiaomi ci ha abituato a prodotti di altissima qualità a prezzi abbordabili per molti. Questa volta il prezzo è leggermente più alto rispetto alle abitudini dell’azienda cinese, ma lo si può capire abbastanza facilmente vedendo la scheda tecnica e soprattutto le funzionalità presenti nell’orologio. Lo Xiaomi Watch S1 Active non ha nulla di meno rispetto a un orologio smart Samsung o Apple.

Lo schermo AMOLED è da 1,43" e ha il classico design circolare. Lo smartwatch è molto leggero (poco più di 35 grammi) e ha anche una ghiera in metallo che ricorda molto gli orologi analogici. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo uno degli oltre 200 quadranti offerti da Xiaomi e lo si può abbinare a qualsiasi tipologia di outfit.

Il supporto agli sportivi è una delle funzionalità più apprezzate dell’orologio dell’azienda cinese. Sono 117 le modalità fitness presenti, tra cui 19 professionali. Tra i vari sport supportati troviamo la corsa all’aperto, il ciclismo (all’aperto e al chiuso), il salto della corda, il vogatore, l’allenamento a intervalli ad altra intensità, la pallacanestro, il tennis, lo yoga e anche il nuoto (l’orologio è impermeabile fino a 50 metri). C’è anche un GPS multisistema dual-band che rende più precisa e più veloce la geolocalizzazione. Supporta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASSS, Galileo e QZSS.

La salute può essere monitorata ventiquattro su ventiquattro grazie ai diversi sensori presenti. In caso di frequenza cardiaca troppo alta si viene avvisati immediatamente, in modo da prendere delle precauzioni. C’è anche il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue. Per il benessere fisico, invece, c’è il monitoraggio avanzato del sonno (con un report completo che viene fornito ogni giorno), il rilevamento dello stress (con degli esercizi di respirazione per diminuirlo), un indice della salute e il rilevamento della salute femminile (il ciclo).

Le funzionalità dell’orologio non finiscono qui. Infatti, grazie alla presenza dell’NFC è possibile effettuare pagamenti tramite carte di credito Mastercard: basta avvicinare l’orologio al POS per pagare la spesa. Restando in tema connettività, collegando lo smartwatch con il proprio smartphone attraverso il Bluetooth è possibile ricevere le chiamate e anche rispondere. Chiudiamo con la batteria: l’autonomia è di circa 12 giorni, che può arrivare fino a 24 impostando il risparmio energetico.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta: prezzo e sconto

Non è una cosa abituale vedere uno sconto per un prodotto che è sul mercato da solamente pochissime settimane. Oggi lo Xiaomi Watch S1 Active è disponibile in offerta a un prezzo di 179,99€, con uno sconto del 10%. C’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis da attivare durante il check-out. Lo smartwatch viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni grazie al Prime. L’offerta scade tra pochissimi giorni, quindi bisogna essere veloci.

Xiaomi Watch S1 Active – nero

Xiaomi Watch S1 Active – bianco

Xiaomi Watch S1 Active – blu