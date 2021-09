You: 3 curiosità sulla terza stagione

A partire dal prossimo mese di ottobre la serie televisiva You torna con la terza stagione su Netflix. Il finale inaspettato del secondo capitolo ha lasciato aperte tante strade per i nuovi episodi. I fan si chiedono come evolveranno i racconti e se l’uscita del nuovo romanzo condizionerà o meno la storia.

La narrazione di You ripartirà esattamente dall’epilogo della seconda stagione: Joe e Love si sono trasferiti in una nuova casa e attendono l’arrivo di Henry. Il nome dell’erede è stato svelato qualche giorno fa proprio nell’agghiacciante trailer pubblicato da Netflix come anticipazione. Joe appare preoccupato per quanto possa essere capace di fare Love. Sembra inizi a temere la donna della sua vita: i suoi lati oscuri e reazioni fanno paura anche a lui. Lo scetticismo è concreto. D’altra parte Joe non smetterà con le sue manie e perversioni. Non appena vedrà dall’altra parte del cortile la sua vicina di casa la sua indole da stalker emergerà nuovamente.

Una nuova donna enigmatica e la paternità

Nel cuore e nei pensieri di Joe Goldberg ad alimentare le sue perversioni c’è sempre stato un soggetto femminile. Dapprima ha subito il fascino della bella newyorchese Beth interpretata da Elizabeth Lail. Nella seconda stagione tutta la sua attenzione è andata alla conturbante e misteriosa Love interpretata da Victoria Pedretti. Nei prossimi episodi di You, Joe sarà ammaliato da una nuova enigmatica donna. Ebbene si, malgrado voglia migliorare, ed essere una persona diversa le sue manie proseguono anche nel terzo capitolo di You.

Le questioni curiose per le quali i fan aspettano una risposta sono diverse. Ci si chiede infatti se Joe sia realmente il padre di Henry. Love nella seconda stagione ha frequentato, sebbene per poco, un altro uomo: un amico del suo ex marito. Sono in molti a domandarsi se davvero Joe sia il padre e se si svelerà una nuova verità nei prossimi episodi.

La seconda stagione di conclude con una cartolina per Joe da Ellie che chiede allo stalker altri soldi. Joe in passato l’aveva allontanata per proteggerla dalla furia omicida di Love che aveva già ucciso sua sorella: Delilah. Ellie potrebbe decidere d’indagare sull’omicidio della sorella nella terza stagione.

Il nuovo romanzo

Sappiamo che You si ispira ai romanzi dell’autrice Caroline Kepnes. Sia la prima che la seconda stagione si basano infatti su You del 2014 e Hidden Bodies del 2016. In America è uscito il nuovo romanzo, da cui dovrebbe essere tratta questa terza stagione. Il condizionale è obbligatorio. Sappiamo bene che l’adattamento televisivo di entrambi i libri non è mai stato cosi fiscale. Il personaggio di Candace che muore nel primo romanzo, nella serie, non solo sopravvive, ma torna da Joe e si vendica.

La creatrice della serie Sara Gamble ha ribadito recentemente che gli scritti della Kepnes sono importanti, ma le scelte compiute in You sono state e saranno inedite. Vedremo se il filo conduttore del libro ci sarà e quali saranno i colpi di scena.

Il conto alla rovescia per la terza stagione è ufficialmente partito.