YouTube lancia l'abbonamento Premium Lite: quanto costa

Miliardi di utenti nel mondo accedono ogni giorno a YouTube, piattaforma che per molti è diventata la nuova televisione. E, proprio come la televisione, già da diversi anni offre video gratis in cambio della visione di una o più pubblicità. Per molti utenti si tratta di troppa pubblicità, motivo che spinge alcuni a sottoscrivere l’abbonamento a YouTube Premium.

YouTube Premium offre anche altre caratteristiche oltre all’assenza di pubblicità, ma non costa affatto poco: 11,99 euro al mese, in pratica quanto un abbonamento medio su Netflix e più di un abbonamento a Disney+, ma senza tutti i contenuti di alto livello presenti su queste due piattaforme. Adesso, però, sta arrivando una novità: Google ha infatti lanciato un nuovo tipo di abbonamento, chiamato YouTube Premium Lite. Come dice il nome stesso, si tratta di una versione “leggera" di YouTube Premium: costa di meno, ma non ha tutte le funzioni aggiuntive. Questo abbonamento, però, è ancora in fase di test su un ristretto numero di mercati.

YouTube Premium Lite: quanto costa e cosa offre

Il costo mensile di un abbonamento a YouTube Premium Lite è di 6,99 euro, poco più della metà del costo di YouTube Premium. A questo prezzo YouTube Premium Lite offre una sola funzione in più rispetto a YouTube gratis: la possibilità di vedere i video senza spot pubblicitari di alcun tipo (né pre video né durante i video).

Stop: YouTube Premium Lite non offre alcun altro vantaggio per gli utenti. Non c’è la possibilità di guardare i video in background, né quella di scaricarli, né è incluso nel prezzo anche YouTube Music.

In molti, quindi, si chiedono se questo test avrà successo visto che per circa la metà del prezzo di YouTube Premium normale con YouTube Premium Lite abbiamo ben meno della metà dei vantaggi.

YouTube Premium Lite: quando arriva e dove

Al momento YouTube Premium Lite è un esperimento limitato a pochissimi Paesi, tutti nel nord Europa: Belgio, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia.

Google non ha ancora chiarito se questo nuovo abbonamento resterà disponibile per tutti o se è solo temporaneo, magari per stimolare il passaggio a YouTube Premium in questi Paesi. Né Google ha detto se il test verrà esteso altrove, quindi non possiamo dirvi con certezza se YouTube PRemium Lite arriverà anche in Italia e quando.