Axon 40 SE: il nuovo telefono economico di ZTE

ZTE, produttore cinese noto per le sue fotocamere frontali sotto lo schermo (UDC: Under Display Camera), arricchisce la sua gamma di smartphone con una nuova presentazione ufficiale di un nuovo modello economico: ZTE Axon 40 SE. Ultimo esemplare della gamma Axon 40, che include già Axon 40 Ultra e Axon 40 Pro, il nuovo Axon 40 SE al momento è in vendita nei mercati sudamericano e asiatico. Non è escluso, però, che arrivi anche in Europa.

ZTE Axon 40 SE: caratteristiche tecniche

Il processore dello ZTE Axon 40 SE è l’Unisoc T618, con connessione solo 4G e una dotazione di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile con scheda microSD. Il display da 6,67 pollici è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il lettore di impronte digitali è incorporato nel pulsante di accensione, nonostante il pannello sia OLED.

Sul retro ZTE Axon 40 SE ha una fotocamera principale da 50 MP, un sensore secondario macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 8 MP.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, con ricarica da 22,5W. Infine, su ZTE Axon 40 SE c’è il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate e anche il chip NFC per i pagamenti elettronici contactless.

ZTE Axon 40 SE: disponibilità e prezzo

ZTE Axon 40 SE è stato presentato sul mercato messicano, nei colori nero e blu, con un prezzo di 5.999 pesi messicani, equivalenti a circa 300 euro. ZTE non ha reso noto se lo smartphone sarà poi portato anche su altri mercati e a quale prezzo, ma in Italia sono già disponibili Axon 40 Pro e Axon 40 Ultra. Non è da escludere, quindi, un passaggio di questo modello anche per i mercati europei.