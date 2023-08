ZTE Blade V50 Design 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: ZTE

Gli utenti italiani alla ricerca di uno smartphone economico hanno a disposizione su un’opzione in più: si tratta del nuovo ZTE Blade V50 Design 5G. Lo smartphone arriva ufficialmente in Italia puntando su un prezzo contenuto e su buone specifiche. Il nuovo modello di ZTE è già acquistabile sul nostro mercato, dove viene distribuito dagli operatori WindTre e Fastweb, con possibilità di acquisto a rate in abbinamento a una tariffa mobile, oppure tramite il sito del produttore.

ZTE Blade V50 Design 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo ZTE Blade V50 Design 5G ha un display IPS da 6,6 pollici di diagonale. Il pannello ha risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre a un notch a goccia. Trattandosi di uno schermo LCD, non ha il sensore d’impronte digitali sotto lo schermo: lo troviamo di lato.

Il chip principale è un UNISOC T760 con modem 5G integrato, prodotto a 6 nm e dotato di CPU Octa-Core, con quattro core Cortex-A76 da 2,2 GHz e quattro core Cortex-A55 da 2 GHz. La GPU è una ARM Mali-G57 MP4.

Si tratta di un processore che, per capirci, ha prestazioni che si avvicinano a quelle del MediaTek Dimensity 700: sufficienti per l’uso quotidiano sui social, per la lettura delle email e per vedere video su YouTube o le app di streaming, ma non per giocare né per app che richiedono alta potenza.

ZTE Blade V50 Design 5G, tra l’altro, è disponibile in un’unica configurazione, con 4 GB di memoria RAM (più 4 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio di archiviazione (non espandibile).

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.8, e sensore secondario da 2 Megapixel, mentre la fotocamera anteriore, a fuoco fisso, è da 8 Megapixel.

Il nuovo smartphone di ZTE, oltre al 5G, ha le connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.0 e il chip NFC per i pagamenti contactless. La batteria da 4.500 mAh ha la ricarica a 22,5W di potenza.

Le dimensioni del nuovo modello di ZTE sono 166 x 77,8 x 11 mm, con un peso di 193 grammi, e il sistema operativo è Android 13.

ZTE Blade V50 Design 5G: prezzo e disponibilità

ZTE Blade V50 Design 5G arriva sul mercato in tre colorazioni: Grey Matt, Starry Grey e Sky Blu. Le ultime due colorazioni si caratterizzano per un particolare design della back cover, come evidente dall’immagine riportata in testa all’articolo.

Il nuovo smartphone di ZTE è già disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 209 euro ed è acquistabile sul sito del produttore o tramite i due operatori telefonici. Non è da escludere una futura commercializzazione anche su Amazon, dove sono già presenti altri modelli della serie Blade grazie a venditori terzi.