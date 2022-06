ZTE Axon 40 Ultra arriva il 21 giugno: ecco il prezzo in Europa

ZTE Axon 40 Ultra, il top di gamma cinese che si distingue per la fotocamera sotto lo schermo (USC, Under Screen Camera) di terza generazione, sarà in prevendita a partire dal prossimo 21 giugno. Il telefono fa parte di una serie che include anche altri due modelli, entrambi di livello inferiore: lo ZTE Axon 40 e lo ZTE Axon 40 Pro.

Al momento è stata data precedenza alla vendita globale dello ZTE Axon 40 Ultra che offre prestazioni decisamente elevate, grazie ad una scheda tecnica molto avanzata, ma ad un prezzo chiaramente alto. Molta attenzione è stata prestata anche al design che appunto, è incentrato nel posizionamento della fotocamera anteriore sotto il display. Negli ultimi anni è aumentata la tendenza a voler “nascondere" la fotocamera sotto il vetro dello schermo, per offrire un design del display senza soluzione di continuità, che rende questo dispositivo molto elegante e futuristico. In effetti, il posizionamento della fotocamera anteriore rappresenta una sfida per i produttori di telefoni, ma ZTE ha creduto nella soluzione USC fin dalla serie ZTE Axon 20 lanciata nel 2020.

ZTE Axon 40 Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone ZTE Axon 40 Ultra ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8/12 GB di RAM e a 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo è un AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e compatibile HDR10+, frequenza di campionamento al tocco di 360 Hz e luminosità che raggiunge i 1.500 nit.

Ma la vera chicca la troviamo sotto lo schermo: la fotocamera frontale, un sensore da 16 MP totalmente invisibile ma che, afferma ZTE, può scattare foto di alta qualità.

Sul retro la configurazione delle fotocamere prevede tre sensori da 64 MP. Due sono Sony IMX787: il primo con lunghezza focale equivalente a 35 millimetri con stabilizzatore ottico (OIS) e il secondo con focale equivalente ancor più grandangolare (16 millimetri) e che funge anche da macro: Il terzo sensore con ottica zoom 2,6X è anch’esso stabilizzato otticamente.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica da 65 W. La connettività è 5G, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6, il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MyOS 12.

Il dispositivo misura 163,28×73,56×8,41 millimetri e pesa 204 grammi.

ZTE Axon 40 Ultra: prezzo e disponibilità

Come anticipato il telefono ZTE Axon 40 Ultra sarà in vendita dal 21 giugno anche in Italia, ai seguenti prezzi:

ZTE Axon 40 Ultra 8/128 GB: 829 euro

ZTE Axon 40 Ultra 12/256 GB: 949 euro.

Lo smartphone ZTE Axon 40 Ultra è in prevendita con uno sconto dedicato di 50 euro che si può prenotare fino al 21 giugno acquistando il coupon da 1,99 euro.